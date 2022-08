Fabius de Vivo: “Sto girando un film con set anche a Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/08/2022 – 23 anni, giovane attore di origini sanseveresi ma attitudine cosmopolita, Fabius de Vivo ha una creatività prismatica che riflette un approccio vitalistico all’arte in senso lato. Il suo carattere entusiasta lo spinge ad abbracciare con un’energia straripante la recitazione, la scrittura, il doppiaggio e il suo amore incondizionato verso il Cinema.

Il suo percorso attoriale comincia nella sua terra, la Puglia ed è propio al ”Teatro dei Limoni” di Foggia che inizia ad approcciare alla recitazione. Dopo essersi diplomato con il massimo dei voti, giunge a Firenze, apprende il metodo Stanislavski e si focalizza nello studio della recitazione cinematografica diplomandosi presso l’Accademia di Cinema ”Immagina” diretta dal regista Giuseppe Ferlito.

“Sto girando un film tra Puglia e Basilicata, – spiega alla Gazzetta di San Severo – con set anche tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia e con un cast molto significativo. Prodotto da Rai Cinema, andrà nelle sale e trasmesso in televisione.”

Negli anni successivi, Fabius, prende parte a nuovi progetti teatrali e cortometraggi e nel 2021 decide di trasferirsi nella Patria del Cinema Italiano: Roma. Una città che ben presto gli porterà fortuna, perché nello stesso anno viene scelto per interpretare il ruolo di Antonio – co-protagonista del nuovo film La Grande Guerra del Salento per la regia di Marco Pollini. Già presente in più di 50 sale in tutta Italia, passando per le principali città, il film sarà proiettato mercoledì 10 agosto presso l’Auditorium Comunale di Lesina, scelto come tappa del tour pugliese.