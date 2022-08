Foggia, troppe cadute in Via Lecce: intervengono i commercianti

Nuovo manto stradale a spese dei commercianti, Zeno Negozi: "Ecco il nuovo manto stradale in via Lecce, abbiamo dovuto provvedere a nostre spese, poiché il comune ha letteralmente abbandonato la città di Foggia ad esclusione di nessuna zona visto che la città versa in condizioni pietose un po’ ovunque"