Gino Lisa, Venturino: “Continuiamo tutti a prenotare i voli”

FOGGIA, 08/08/2022 – “Continuiamo tutti a prenotare i voli e aspettiamo con pazienza il 30 settembre, giorno del primo volo, Foggia-Milano.

Vorrei approfittare di questa pausa per ringraziare tutti voi, soci e non soci che in questi lunghi anni ci avete seguito. Persone splendide, piene di ottimismo che anche in momenti difficili siete stati capaci di incoraggiarci. Voglio, però, ringraziare anche gli scettici e i pessimisti che non hanno mai voluto credere in questo progetto, li ringrazio perché involontariamente sono serviti a fortificarci. Vorrei salutare questi ultimi inviandogli un mio messaggio…anche a Foggia le cose impossibili si possono fare, importante che i foggiani lo vogliano”.