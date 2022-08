L’alta pressione africana perde forza. In Puglia tornano rovesci e temporali

MARTEDI’: il passaggio di una goccia fresca in quota favorirà la formazione di rovesci e temporali lungo la dorsale Appenninica nel corso del pomeriggio, specie sulla Lucania, mentre ancora in prevalenza soleggiato lungo le coste. Temperature in lieve diminuzione con massime fino a 33-35°C nelle pianure interne. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare da quasi calmo a poco mosso.