Manfredonia, concluse le finali pugliesi per Sanremo rock e Trend Festival!

In gara oltre 30 artisti della Regione Puglia e Basilicata. Ecco chi sono i vincitori

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/08/2022 – Nella piazza Castello di Manfredonia ieri sera sabato 6 agosto si sono concluse le finali regionali del Sanremo rock e Trend Festival che vedevano in gara oltre 30 artisti della Regione Puglia e Basilicata vediamo chi sono i vincitori.

Si sono concluse per la regione Puglia le finali regionali del festival Sanremo Rock Festival e Trend con una giuria musicale di grande spessoe inviata da @radioirene sono arrivati gli esiti dei finalisti che accedono al teatro Ariston di Sanremo per il Rock e al teatro del casinò di Sanremo per il Trend.

Nel rock accedono: Acousticouples , Raimbow Bridge, Hora Prima, Gadjos eViolante. Mentre per Sanremo Trend accedono : Estro, Mary Jab, i Black & Wild.

La giuria era presidiata da Nando Pagliara di radio Irene in giuria Francesco Finizio, Marina Marino, Matteo Robustella, Alessandro Di Lascia.

L’evento è stato sponsorizzato da @coraggio.italia_ con @rmservices2011 e @radioirene di Don Rosario