Orrore in RSA: “Assenza di infermieri potrebbe influire sui controlli”

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/08/2022 – (assocarenews) A proposito delle violenza su anziani in RSA. L’assenza di Infermieri è probabilmente alla base dell’assenza di controlli e della scarsa qualità dell’assistenza.

Le recenti indagini e gli arresti di 4 Operatori Socio Sanitari (OSS) presso la RSA “Stella Maris” di Manfredonia (FG) ha riaperto una cronica discussione sull’assenza di Infermieri nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA ed RSSA), Case di Riposo (CDR), Case Residenze Anziani (CRA) e strutture similari. Da anni, complice la politica e la corta lungimiranza delle dirigenze a tutti i livelli, ci si sta battendo nei fatti per sostituire gli Infermieri in queste strutture, dando sempre più spazio e potere assistenziale agli OSS.

In Lombardia e in Veneto, come noto, si sono inventati addirittura i Super-OSS (OSS con formazione complementare), che possono eseguire manovre infermieristiche pur se sotto lo stretto controllo dell’Infermiere. Ed è proprio qui il punto. Chi come lo scrivente ha lavorato nelle RSA e nelle CRA (e in varie parti d’Italia), sa bene che tra il dire e il fare c’è di mezzo un abisso. Essendo gli Infermieri sempre meno e i Pazienti sempre di più e sempre più esigenti per via delle complessità delle patologie e per l’innalzamento dell’età media dei ricoverati, il tempo pro-capite a disposizione resta pochissimo. (assocarenews)