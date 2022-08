Orrore in RSA: “Il Covid è stato come un vaso di Pandora”

Non c’è più rispetto per la storia che è quella poi da cui si costruisce il futuro. Non c’è più affettività. Non c’è più niente. Solo l’interesse di qualche forza politica che accende i fari dell’adescamento per consensi promettendo “strumenti e agevolazioni” per la vecchiaia. Ma il sipario si chiuderà su questo interesse appena finito il tempo elettorale. È difficile oggi invecchiare. Per molti è già morte. O meglio, è un destino peggiore della morte”. (Terra Mia)