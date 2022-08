Orrore in RSA, petizione per richiesta dimissioni Assessore Palese

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/08/2022 – “Al Presidente della Regione Puglia Al Presidente della Conferenza Stato Regioni Al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

I fatti accaduti alla residenza assistenziale “Stella Maris” di Manfredonia (Foggia) riportano ancora una volta l’attenzione sui servizi offerti dalle Regioni ai propri cittadini anziani e disabili e in particolare sui ricoveri in residenze assistenziali. Come cittadini ci sentiamo questa volta obbligati a far sentire la nostra voce, prima ancora che la giustizia ordinaria faccia il suo corso e indipendentemente dalle sentenze finali, sentendoci profondamente sgomenti e sconcertati da quanto riportato dai media locali.

Chiediamo quindi in primis che si faccia chiarezza sui motivi che hanno impedito alla direzione della struttura di intervenire con una indagine interna per mettere immediatamente fine alle violenze e ai soprusi perpetrati su alcuni degenti, apparendo inaccettabile che chi aveva i poteri e l’autorità per fermare le violenze sin dal loro esordio, ne sia stato completamente all’oscuro per mesi se non per anni.

Chiediamo inoltre le dimissioni dell’assessore alla sanità della Regione Puglia, dottor Rocco Palese, per manifesta incapacità di gestione e controllo ordinario della qualità e dell’efficacia dei servizi offerti alla cittadinanza tramite i propri organi periferici, nonché per non aver saputo prevedere un adeguato sistema di rilevamento delle criticità presenti nelle strutture convenzionate, lasciando che chi ha voluto poi denunciare gli orrori che accadevano all’interno della “Stella Maris” non avesse altra strada percorribile che quella del ricorso alla magistratura, trovando chiusa quella del servizio pubblico offerto dalla Regione Puglia.

Chiediamo infine con la presente petizione di prevedere la videosorveglianza a circuito chiuso all’interno di tutte le strutture residenziali per disabili e per anziani quale requisito obbligatorio per accedere all’accreditamento regionale, condizione questa a mera discrezione delle Regioni che fino adesso hanno sempre evitato di imporre tale regola alle aziende fornitrici dei servizi, e che pare sia stata ancora una volta esclusa dai finanziamenti del PRRN, sempre per volere del Governo attualmente in carica. La domanda sorge quindi spontanea: da che parte stanno i nostri politici regionali e nazionali?”