Puglia, moto d’acqua sfiora bimba: l’ira del padre: “Potevo perderla”

Moto d’acqua fuori controllo sul lungomare di Bari. A segnalarlo è un papà preoccupato, dopo l’ennesimo episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 8 agosto, e che sarebbe potuto finire in tragedia: un acquascooter avrebbe pericolosamente fatto lo slalom tra alcune barche ferme nello specchio d’acqua tra il teatro Margherita e il molo Sant’Antonio, sfiorando pericolosamente una bambina che era stava nuotando in mare in quel preciso momento. (repubblica)