“Caro affitti, questa è Manfredonia non Milano e Dubai, calmatevi”

Lettera aperta

Cara redazione di StatoQuotidiano.it, sono un semplice cittadino vorrei parlare di questo grande problema che ormai da un bel po’ si è abbattuto su Manfredonia, il problema degli affitti stratosferici che ultimamente stiamo vedendo tutti, un vero e proprio schifo da parte di certi proprietari di immobili.

Sono d’accordo che gli aumenti ci sono stati per tutti a livello generale ma come al solito le schifezze più evidenti puoi solo ed esclusivamente vederle a Manfredonia la Dubai vuota della Puglia, dove un piano terra di 45/50 metri ti chiedono 500/550 e avvolte anche 600 € al mese di affitto un appartamento dai 60 metri in su udite udite signori siamo tra 700 € a salire indipendentemente dal punto in cui ti trovi .

Poi, è una fesseria questa del punto in cui è situato un immobile. Al centro del paese paghi di più di lato paghi di meno ma per piacere smettetela-

E’ vergognoso una città di 57 mila abitanti dove uno stipendio base di un cittadino che lavora si gira tra le 800 massimo 1200 € al mese compreso assegno familiare con contratto a tempo determinato, e si perché poi c’è un altro problema, questi galantuomini e donne proprietari di case da 2/3 anni hanno imparato un nuovo requisito da chiedere all’inquilino, IL CONTRATTO LAVORATIVO A TEMPO INDETERMINATO perché chi a un contratto a tempo determinato che lavora da 20/30 in un’azienda privata pur avendo uno stipendio di 1200/1500 € al mese non va bene.

Il contratto a tempo indeterminato con la stessa somma di stipendio va benissimo invece.

Questi signori però non hanno capito che al giorno d’oggi il contratto a tempo determinato e lo stesso contratto a tempo indeterminato che si faceva facilmente a quei tempi, quello che vorrei spiegare che oggi è rarissimo avere un contratto indeterminato se non sei uno statale.

E’ vero anche che c’è chi ha preso fregature da inquilini che dopo un po’ non hanno più pagato l’affitto. Purtroppo avvolte queste brutte situazioni accadono come accade in tutt’Italia ed giusto che un po’ di timore c’è. Non lo metto in dubbio ma imparate a non generalizzare non fate tutta erba un fascio, in questo paese ci state proprio massacrando.

Case non volete affittarle e se le affittate ci prosciugate fino al midollo. Il lavoro è quello che è poi non parliamo dei B&B che aprono ogni giorno.

Ci sono giovani coppie in questa città che hanno figli lavorano e si disperano che non riescono a trovare casa con una somma di affitto adeguata e questo è molto sconcertante.

Non avete capito che così facendo si sta alzando il rischio di uno spopolamento giovanile, i giovani stanno scappando via da questo paese e ogni anno che passa sarà sempre peggio. Gli stipendi sono già quelli che sono poi a dover subire una mazzata del genere come lo schifo degli affitti stratosferici anche su una piccola casa come sta succedendo qui a Manfredonia. Davvero disgustoso.

Non dite sempre le classiche parole “e ma le tasse sono aumentate”, a tutti sono aumentate le tasse in generale ma negli altri paesi non c’è lo schifo che sta a Manfredonia e i prezzi qui sono esageratissimi, nelle condizioni in cui versa Manfredonia a livello di occupazione lavorativa a livello di entrate economiche come fa una famiglia ad andare avanti pagando una casa 600/700 euro al mese una casa di 60 metri.

A Foggia, Taranto per esempio che sono città molto più avanti di noi e vero che il lavoro ce ne molto di più rispetto a Manfredonia che ce più vita ecc. ecc, però il prezzo per gli immobili in affitto al metro quadro e molto inferiore rispetto a Manfredonia.

Manfredonia affitti (8,61 €/m²)

Foggia. affitti (6,37 €/m²)

Taranto affitti (6,36 €/m²)

Questi sono i dati delle somme di affitto al metro quadro disponibili anche su internet, rispetto a Foggia e Taranto che sono grandi città.

I consulenti delle agenzie immobiliari a Manfredonia che pubblicano quelli annunci di affitti stratosferici secondo il mio parere dovrebbero cambiare lavoro perché dovreste analizzare bene un immobile e non sparare cifre a caso come se si giocasse alla tombola perché ci sono case negli annunci sui vostri siti che non valgono neanche 200 euro che sono in condizioni pietose e sparate cifre esorbitanti, vergognoso.

Ecco ora valutate voi come si fa a vivere in questo paese tanto nessuno muove un dito, il comune non lo citiamo tanto il comune a Manfredonia e solo per abbellimento fra un po’ diventerà un reperto archeologico tanto li dentro non c’è anima viva da decenni.