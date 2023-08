“Certificati gruppi M5S Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Foggia e Cerignola”

FOGGIA – “Un ulteriore tassello nel nostro impegno quotidiano per rendere la cittadinanza attiva una realtà ricca di contenuto, e un’opportunità preziosa di confronto, partecipazione, condivisione.

Oggi abbiamo certificato i gruppi territoriali M5S di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Foggia e Cerignola, contenitori aperti ai cittadini chiamati ad esercitare consapevolmente i loro diritti e a trasmettere stimoli, proposte, idee per rendere ancora più incisiva la nostra azione politica e azzerare qualsiasi distanza tra elettore ed eletto.

In un periodo caratterizzato dall’astensionismo dilagante e dalla disaffezione sempre più marcata rispetto alla politica, i nostri sforzi sono invece mirati al pieno coinvolgimento della cittadinanza nel tentativo di rinnovare profondamente la politica – a partire dagli enti locali, quelli più vicini ai problemi delle persone di ogni estrazione sociale – nell’interesse collettivo e non di pochi gruppi ristretti: un percorso costruttivo fatto passo dopo passo insieme agli attivisti, in linea con i principi che hanno ispirato e determinato la nascita del MoVimento 5 Stelle e con il nuovo corso impresso dal Presidente Giuseppe Conte.

Ringrazio il coordinatore regionale Leonardo Donno e tutti i protagonisti di questa nuova, esaltante stagione che sono certo determinerà un vero e deciso cambiamento nei metodi, nelle scelte, nelle azioni e nei risultati, prima ancora che delle e nelle persone”. Lo riporta una nota di Mario Furore, parlamentare europeo e coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle.