Gal Mezzacalza, gran cavaliere – Re Manfredi nona puntata

Gal Mezzacalza, gran cavaliere – 9 puntata

Gal Mezzacalza era un uomo tarchiato con un aspetto ingannevole. I suoi capelli castani erano sempre curati con la massima precisione e indossava abiti sontuosi e vistosi, cercando di dare l’illusione di una ricchezza che in realtà non possedeva. Amava lo sfarzo e la pomposità, e si vantava di essere un uomo di grande prestigio e importanza.

Viveva al di sopra delle sue possibilità economiche, immergendosi in un mondo di lusso e ostentazione che non gli spettava. Era abile nel tessere trame e inganni, sempre al servizio del potente di turno, cercando di ottenere protezione e favori a scapito degli altri.

Nonostante la sua corporatura un po’ pienotta, Gal Mezzacalza si presentava come un gran cavaliere, come se volesse nascondere le sue debolezze e mancanze dietro a un’immagine di forza e prestigio. Era un uomo che amava sentirsi adulato e chiamato con titoli altisonanti, anche se in realtà il suo valore e la sua lealtà erano discutibili.

Gal Mezzacalza era noto per la sua mancanza di scrupoli e moralità. Era disposto a tradire e ingannare chiunque pur di ottenere ciò che desiderava. Non esitava a prendere parte a intrighi e trame, cercando sempre di favorire i suoi interessi personali, senza preoccuparsi delle conseguenze per gli altri.

Eppure, nonostante tutte le sue truffe e menzogne, Gal Mezzacalza non aveva realmente il sostegno o la stima del suo protettore di turno. Era un uomo senza una vera base di potere o rispetto, e i suoi sforzi per apparire importante erano vani e privi di significato.

In un’epoca di giochi di potere e intrighi, Gal Mezzacalza era uno dei tanti individui che cercavano di arricchirsi e acquisire potere a spese degli altri. La sua ambizione e mancanza di integrità lo rendevano un personaggio ambiguo e inaffidabile, destinato a incrociare il cammino di Re Manfredi e del misterioso cavaliere del Drago Rosso in un intreccio di segreti e vendette.

Re Manfredi e il cavaliere del Drago Rosso erano lontanissimi fisicamente sul campo di battaglia ma era concordi con il loro pensiero sul fatto che dietro quell’attacco ben preparato e sofisticato dovesse esserci una mente raffinata e subdola. Non poteva essere opera di Gal Mezzacalza da solo, poiché un simile piano richiedeva una pianificazione dettagliata e risorse considerevoli.

L’assalto non era un semplice attacco casuale, ma sembrava essere orchestrato da qualcuno con un piano ben definito. Il fatto che Gal Mezzacalza fosse coinvolto faceva pensare che ci fossero forze più grandi in gioco, dietro le quinte, spingendo i fili e manipolando gli eventi.

Re Manfredi capì che c’era qualcosa di più grande dietro quella trappola. Un nemico nascosto, una figura oscura che agiva nell’ombra, guidando gli eventi con astuzia e malizia.

Anche il cavaliere del Drago Rosso avvertì che c’era qualcosa di più profondo e sinistro dietro quell’attacco. Il suo riconoscimento di Gal Mezzacalza sembrava suggerire un legame misterioso tra loro, un passato condiviso o una conoscenza segreta che poteva influenzare il presente.

Entrambi gli uomini sentirono che c’era un intreccio di segreti e intrighi che andava oltre le loro comprensioni. Dovevano scoprire la verità dietro quella trama intricata, ma sapevano che il tempo era un nemico implacabile.

Il pensiero che ci fosse qualcuno di più subdolo, più potente dietro le quinte, li spinse a vigilare con maggiore cautela. Erano consapevoli che il loro nemico era astuto e implacabile, pronto a colpire di nuovo.

Re Manfredi e il cavaliere del Drago Rosso si trovarono uniti da un destino comune, un’indagine che li avrebbe portati a svelare verità nascoste e a fronteggiare una minaccia che andava oltre le apparenze.

La loro alleanza improvvisa, nata dalla necessità di sconfiggere un nemico comune, sarebbe stata cruciale nella ricerca della verità e nella lotta contro l’oscurità che incombeva su di loro.

Così, armati di coraggio e determinazione, i due uomini si prepararono a affrontare l’ignoto, ad affrontare il nemico sconosciuto e subdolo che aveva osato sfidare Re Manfredi e la sua regalità.

Manfredi ricordava vividamente la prima volta che aveva incontrato Gal Mezzacalza. Era stato qualche anno prima, quando il giovane Re era in viaggio verso Roma per incontrare il Papa Innocenzo IV e cercare di ottenere il riconoscimento e l’investitura del Regno.

Quel giorno, Manfredi si era presentato al cospetto del Papa, ambizioso e determinato a conquistare il trono che riteneva gli spettasse. Era un momento di grande importanza per lui, poiché avrebbe potuto ottenere il legittimo riconoscimento del suo potere e della sua autorità.

Ma tra i cortigiani e gli uomini al seguito del Papa, c’era anche Gal Mezzacalza. L’uomo dalle trame intricate e dal cuore oscuro, sempre alla ricerca di opportunità per arricchirsi e ottenere potere.

Gal Mezzacalza aveva tentato di avvicinarsi a Manfredi con lusinghe e adulazioni, cercando di guadagnarsi la sua fiducia e il suo favore. Aveva cercato di offrire il suo aiuto e la sua alleanza, proponendosi come un consulente astuto e abile, pronto a servire il giovane Re.

Ma Manfredi, seppur giovane e ambizioso, era stato cauto. Aveva visto oltre le apparenze, riconoscendo in Gal Mezzacalza una figura losca e inaffidabile. Era consapevole delle sue truffe e dei suoi inganni, e aveva preferito mantenere una certa distanza da lui.

Nonostante le lusinghe di Gal Mezzacalza, Manfredi aveva continuato a perseverare nel suo scopo, affrontando il Papa con determinazione e risolutezza. Il loro incontro aveva avuto alti e bassi, ma alla fine Manfredi non era riuscito a ottenere l’investitura del Regno, seppur a condizioni difficili.

Da quel giorno, Gal Mezzacalza era diventato un’ombra minacciosa nella vita di Manfredi. Aveva capito che quell’uomo era un nemico subdolo e implacabile, pronto a sfruttare ogni occasione per ottenere ciò che desiderava.

Ora, anni dopo quell’incontro, il destino aveva riunito di nuovo i due uomini. Gal Mezzacalza si era rivelato essere l’artefice di un complotto per uccidere Manfredi e rovesciare il suo regno.

La loro storia si intrecciava in un gioco di inganni e segreti, dove la verità doveva ancora emergere completamente. Re Manfredi e il cavaliere del Drago Rosso avrebbero dovuto unire le forze per svelare l’enigma di Gal Mezzacalza e affrontare l’oscurità che minacciava il loro mondo. La loro lotta contro il nemico comune li avrebbe portati in un viaggio pericoloso, dove solo il coraggio e l’astuzia avrebbero potuto rivelare la verità e portare alla luce il mistero che avvolgeva il malvagio Gal Mezzacalza.

In visita dal Papa Innocenzo IV Manfredi non ci era andato da solo. Era in compagnia del suo miglior amico il giardiniere Edor Grinoza. Speravano in un accordo con il sommo Pontefice. Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi dei conti di Lavagna nato a Manarola, 1195 circa Napoli, è stato il 180º papa della Chiesa cattolica dal 1243. Fu eletto all’unanimità il 25 giugno ad Anagni, grazie anche all’avallo di Federico II, forse fiducioso che il nuovo papa fosse più arrendevole alle sue mire espansionistiche. Fu consacrato sempre ad Anagni il 28 giugno con il nome di Innocenzo IV, in chiaro riferimento all’esempio di Innocenzo III. Federico, di stanza a Melfi, gli inviò una lettera di felicitazioni, elogiando la sua famiglia. Ma lo scontro tra papa e imperatore continuò, non avendo Innocenzo IV alcun timor reverenziale per il sovrano tedesco ed essendo intenzionato a recuperare i territori che Federico aveva conquistato in precedenza. Si aprirono subito i negoziati: il Papa inviò una delegazione guidata dal cardinale Oddone di Monferrato con la richiesta di rilasciare tutti i prelati imprigionati, ricordando la scomunica ancora vigente (era stata comminata da Gregorio IX nel 1239) e invitando Federico a rientrare nella Chiesa. L’imperatore poneva condizioni e si rifiutava trattare le questioni relative ai comuni lombardi. Accadde poi durante queste trattative un episodio che esacerbò ulteriormente gli animi: il cardinale Raniero Capocci, contro la volontà del pontefice, fomentò una rivolta contro Federico nella città di Viterbo, che all’epoca era vicina all’imperatore. Federico pose sotto assedio la città, ma non riuscì a conquistarla, anzi, i soldati viterbesi guidati dal Capocci, in un furioso contrattacco, sconfissero e misero in fuga l’esercito imperiale. Si addivenne quindi alla pace stipulata in Laterano il 31 marzo 1244: l’imperatore si impegnava a restituire i prigionieri e alcuni dei territori dello Stato Pontificio, ma nulla veniva stabilito sui diritti imperiali nei confronti dei comuni lombardi. Quando i delegati imperiali, giunti dal Papa, chiesero a quali penitenze dovesse sottostare Federico per vedersi annullata la scomunica, il Papa richiese l’immediata restituzione di tutti i territori da lui usurpati allo Stato della Chiesa. Federico ovviamente non accettò: si dichiarò disposto a cedere solo una parte di tali territori, e solo dopo la revoca della scomunica. Essendo di stanza a Terni, invitò il Papa nella vicina Narni per colloqui diretti. Probabilmente dietro questo invito era una trappola tesa al pontefice, al quale però arrivarono voci in proposito che lo indussero, durante il viaggio verso Narni, a cambiare improvvisamente direzione, recandosi prima a Civita Castellana e da qui, travestito da soldato, a Civitavecchia da dove salpò su navi inviate dalla Repubblica di Genova.

Colpito da malore durante il viaggio e sbarcato a Porto Venere, Innocenzo fu costretto a tre mesi di riposo a Genova nel convento di sant’Andrea. Rimessosi in forze, il pontefice si trasferì in Francia, a Lione. Qui convocò un Concilio generale che si riunì nel 1245 con l’intenzione di scomunicare Federico, sciogliere i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà e recuperare tutti i possedimenti della Santa Sede sottratti dall’imperatore.