Monte Sant’Angelo – Ieri ho accompagnato mio padre, ex presidente della Pacchianella, Pietro La Torre, alla conferenza di apertura dei festeggiamenti del centenario della Pacchianella.

Ho visto il vero cuore del Gargano e del mio paese, Monte Sant’Angelo. Un cuore che affonda le radici in un lontano passato quello di una tradizione nata nel 1923 con la nascita del primo gruppo folkloristico: ” La Pacchianella”.

Eravamo tutti lì un unico cuore che batteva forte e pieno di emozioni per la tradizione dai sapori e ricordi lontani. Tutti abbiamo ripensato alle foto della nonna in costume o della mamma, alle attese da bimbi sotto al palco per la rassegna folkloristica.

Ho pensato al mio primo vestito da “pacchiana” indossato tante volte nelle rassegne folkloristiche insieme al gruppo li “Sammecalere” di Franco Nasuti.

Come cittadina montanara trasferita a Modena da 30 anni sono stata orgogliosa di questa appartenenza e di questa storia lunga 100 anni in cui ritrovo le mie radici profonde che hanno sempre accompagnato la mia vita.

Tornare a casa per tornare alla semplicità di quelle tradizioni che rispecchiano con saggezza la vita in tutte le sue sfaccettature. Ringrazio Antonio Bisceglia che ha sostenuto come capogruppo questa tradizione, tutto i ballerini, i fondatori, i musicisti, i vari presidenti e chiunque abbia contribuito a questa lunga tradizione.

Come ha ben sottolineato il prof.Cavallini il folclore e la Pacchianella rappresentano la nostra cultura, invitando l’amministrazione di Monte Sant’Angelo, rappresentati dall’assessora alla cultura Rosa Palomba e dal sindaco Pierpaolo D’ Arienzo a valorizzare e portare avanti questo patrimonio.

Il nostro sindaco ha comunicato che il gruppo folcloristico “La Pacchianella” diventerà istituzione del comune di Monte Sant’Angelo come lo è già la banda comunale.

Quale più alta onoreficenza per un centenario? Affidiamo questo patrimonio alle nuove generazioni. Vi aspettiamo stasera a Monte Sant’Angelo, anche indossando il vestito tradizionale per accogliere i gruppi folcloristici stranieri in villa alle 20.00.

Caterina La Torre, presidente UDI Gargano