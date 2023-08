BARI – Manfredonia – “Nello specifico, il primo è autore di una condotta dolosamente omissiva consistente nella consapevole mancata rappresentazione – al Consorzio A.S.I. – dell’insussistenza dei presupposti per la corresponsione, in proprio favore, di un compenso per l’incarico di Presidente. Deve, infatti, ritenersi che l’art. 5, comma 7, D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 – in quanto afferente alla materia della remunerazione della carica – fosse ben noto al convenuto“.

Presunta inconferibilità ad Angelo Riccardi dell’incarico di Presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia: con recente sentenza, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, Presidente: Francesco Paolo Romanelli, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità , disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, ha dichiarato la contumacia di Francesco Caccavo e Alfonso Ferrara; condannato Angelo Riccardi e Michelarcangelo Marseglia – rispettivamente in via principale ed in via sussidiaria con beneficium excussionis – al pagamento, in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, della somma di Euro 41.647,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; assolto: Francesco Miglio, Luigi Montorio, Salvatore Zingariello, Franco Landella, Vincenzo Nunno, Generoso Rignanese, Fabio Porreca, Giovanni Rotice, Vincenzo Simeone, Francesco Caccavo e Alfonso Ferrara da ogni addebito.

In favore dei citati: Miglio, Montorio, Zingariello, Landella, Nunno, Rignanese, Porreca, Rotice e Simone, è stata liquidata, a titolo di rimborso delle spese legali – con oneri a carico del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia – la somma di Euro 1.700,00 ciascuno, oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 10% del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e C.P.A. come per legge; Riccardi e Marseglia sono stati condannati al pagamento, in solido tra loro e per quote uguali nei rapporti interni, delle spese di giudizio liquidate con nota a margine della sentenza.

Così stabilito, a Bari, nelle camere di consiglio del 13 aprile 2023 e del 3 agosto 2023.

La vicenda era partita, come riferito da atti dalla Procura Regionale della Corte dei Conti da una lettera del 25 luglio 2018, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“A.N.A.C.”) aveva comunicato che l’inconferibilità è stata accertata ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c), D.Lgs. 39/2013 in quanto Angelo Riccardi, sia al momento del conferimento dell’incarico che al momento della comunicazione, ricopriva la carica di Sindaco del Comune di Manfredonia (Fg).

“Il predetto accertamento determina la ‘nullità’ dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 39/2013; Michelarcangelo Marseglia, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (“R.P.C.T.”) del detto Consorzio ASI di Foggia, avrebbe dovuto contestare, all’esito dell’indicato accertamento, l’inconferibilità dell’incarico di Presidente ad Angelo Riccardi e ai soggetti possibili destinatari delle sanzioni inibitorie previste (ovverosia, ai componenti dell’Assemblea generale del Consorzio che hanno conferito, con voto favorevole, l’incarico di Presidente del Consorzio A.S.I., vedi elenco in alto).

L’Ufficio Inquirente ha, inoltre, rappresentato che, con la relazione del 26 settembre 2019, la Guardia di Finanza – delegata allo svolgimento di attività istruttoria – ha comunicato:

– che l’Assemblea generale del Consorzio A.S.I. di Foggia, con voti unanimi e favorevoli degli aventi diritto, ha proceduto all’elezione di Angelo Riccardi quale Presidente dell’Ente giusta deliberazione del 27 settembre 2017; che Riccardi, con atto del 2 ottobre 2017 indirizzato al Consorzio A.S.I., aveva espressamente dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’insussistenza nei suoi confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; che era stata svolta una istruttoria dall’A.N.A.C. con trasmissione al Consorzio A.S.I. della delibera n. 453/2018; che la Regione Puglia, con lettera n. 007298 del 3 agosto 2018, aveva chiesto al R.P.C.T. del Consorzio A.S.I. di uniformarsi alla delibera dell’A.N.A.C. n. 453/2018; che Angelo Riccardi aveva presentato al T.A.R. Lazio un ricorso per l’annullamento della delibera dell’A.N.A.C. n. 453/2018 e questo era stato respinto dal Giudice amministrativo; che il R.P.C.T. del Consorzio, con determinazione n. 1 del 24 aprile 2019, ha revocato e annullato la propria precedente determinazione n. 1/2018 (recante l’archiviazione del procedimento di inconferibilità) ed ha dichiarato l’inconferibilità e la nullità dell’incarico di Presidente del Consorzio al RICCARDI; che il R.P.C.T. del Consorzio, con la stessa determinazione n. 1/2019, ha proceduto alla contestazione prevista e che, con successiva determinazione n. 2 del 8 maggio 2019, ha applicato le sanzioni previste dall’art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. 39/2013; che il T.A.R. Puglia – Bari, con ordinanza n. 239/2019, ha sospeso quest’ultimo provvedimento ordinando al predetto R.P.C.T. di rinnovare l’istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio; che al Sig. Angelo RICCARDI sono stati corrisposti, per il periodo ottobre 2017/giugno 2018, Euro 41.647,35 lordi (corrispondenti ad Euro 23.819,00 netti) oltre ad Euro 13.309,67 per missioni e rimborsi spese.

La Procura Regionale ha, inoltre, precisato che la vicenda ha costituito l’oggetto di plurime pronunce del giudice amministrativo.

Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 4780/2019, ha respinto il ricorso del Sig. Angelo RICCARDI per l’annullamento della delibera dell’A.N.A.C. n. 453/2018; il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1452/2020, dopo aver respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2911/2009, ha confermato la menzionata sentenza del T.A.R. Lazio n. 4780/2019; il T.A.R. Puglia, con sentenza n. 261/2020, in relazione alla quale non risulta proposto appello, ha annullato la determinazione n. 2/2019 con la quale il R.P.C.T. del Consorzio aveva applicato le sanzioni previste dall’art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 39/2013 in quanto lo stesso Responsabile, senza procedere al riesame disposto dalla stessa Sezione con precedente ordinanza cautelare n. 239/2019 che aveva accolto la domanda di sospensione, non aveva verificato la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nei confronti dei destinatari della sanzione.

“In relazione a tale vicenda, la Procura Erariale ha emesso l’invito a dedurre notificato agli stessi soggetti poi chiamati in giudizio e recante la contestazione di un danno erariale di complessivi Euro 41.647,35, corrispondenti agli emolumenti indebitamente liquidati ad Angelo Riccardi per il periodo dall’ottobre 2017 al giugno 2018″.

“Una sentenza assurda, presenterò appello”, così questo pomeriggio a StatoQuotidiano.it il già presidente dell’ASI di Foggia, Angelo Riccardi.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it