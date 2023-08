Parcheggio all’aeroporto di Caselle: buoni motivi per affidare l’auto a ParkinGO

Scegliere ParkinGO per prenotare un parcheggio all’aeroporto di Caselle è una soluzione che garantisce numerosi vantaggi, anche grazie ai tanti servizi che sono compresi nel prezzo. Per esempio la polizza assicurativa per furto e incendio, ma anche la navetta, che garantisce sia per l’andata che per il ritorno il trasferimento in aeroporto. Non meno importante è l’aspetto relativo alla sicurezza, visto che la custodia e la vigilanza del veicolo sono sempre garantite. In più, ParkinGO mette a disposizione anche servizi supplementari per garantirti di iniziare al meglio il tuo viaggio.

Quanto costa

Grazie a ParkinGO tutti hanno l’opportunità di lasciare l’auto all’aeroporto di Torino durante le vacanze avendo la certezza che essa sarà sorvegliata 24 ore su 24. Per conoscere le tariffe dei posti auto presso l’aeroporto di Torino è sufficiente visitare il sito parkingo.com: si ha, così, l’opportunità di scoprire tutti i prezzi, sia per soste lunghe che per soste brevi, tanto per i parcheggi al coperto che per i parcheggi scoperti. Per esempio, con una sosta di 3 giorni il costo di partenza di un posto auto scoperto è di 5 euro e 30 cent al giorno, mentre quello di un posto auto coperto è di 8 euro e 30 cent al giorno. Con una sosta di 5 giorni, invece, si parte da 4 euro e 38 cent al giorno per un parcheggio scoperto e da 6 euro e 98 cent per un parcheggio coperto. Più è lunga la sosta, e più la tariffa giornaliera si riduce: ecco, quindi, che con una sosta di 7 giorni per un posto auto scoperto si parte da 3 euro e 98 cent al giorno, mentre per un posto auto coperto si parte da 6 euro e 41 cent al giorno.

Tutti i servizi di ParkinGO a Caselle

Il parcheggio ParkinGO per l’aeroporto di Torino si trova a pochi minuti di distanza dallo scalo ed è apprezzato da tutti i clienti per la convenienza delle tariffe che propone, così vantaggiose da garantire un risparmio fino al 70% sui prezzi di listino che vengono applicati per i parcheggi all’interno dello scalo. Come si è accennato, a Torino Caselle ParkinGO consente ai clienti di scegliere se lasciare la propria macchina in un parcheggio coperto o in un parcheggio scoperto.

Lo staff di ParkinGO

Il personale di ParkinGO è debitamente formato e qualificato per prendersi cura nel migliore dei modi di tutti i veicoli in sosta. Non solo: nel caso in cui al ritorno il cliente dovesse notare un calo della batteria, questa verrà ricaricata senza alcun costo supplementare. Insomma, il ripristino è totalmente gratuito. Sono tanti i punti di forza del parcheggio ParkinGO di Caselle, a cominciare dal fatto che è aperto 365 giorni su 365, offrendo sempre un servizio di custodia e di vigilanza. Viene assicurato un rapporto qualità prezzo più che vantaggioso, migliore rispetto a qualunque altro parcheggio low cost a Caselle: per averne una conferma è sufficiente dare uno sguardo alle recensioni pubblicate sul web dai clienti.

Perché prenotare online

Prenotare online non solo è comodo, ma consente anche di risparmiare: fino al 30% in confronto al prezzo di listino, con in più la possibilità di provvedere al pagamento tramite carta di credito o usando PayPal. Se si sceglie di pagare in loco, invece, si può scegliere se usare il bancomat, le carte o i contanti. La struttura ParkinGO di Torino Caselle si trova a soli due chilometri di distanza dall’aeroporto: il trasferimento in navetta dura non più di tre minuti, ed è sempre gratuito. Nel costo del parcheggio, oltre alla navetta, sono garantite la sorveglianza H24 e la polizza assicurativa. È utile ricordare che conviene sempre arrivare al parcheggio due ore e mezza prima della partenza del volo per agevolare le operazioni di accettazione.