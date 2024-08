A Monteleone arriva Bianca Atzei

Entrano nel vivo, a Monteleone di Puglia, i festeggiamenti in onore di San Rocco, Santo patrono del borgo dei Monti Dauni. Il calendario degli eventi di agosto del paese più alto della regione Puglia propone già a partire da domani sera, 9 agosto, un appuntamento ormai entrato di fatto, già da qualche anno, nella tradizione estiva della nostra provincia, la Notte delle Locande Aperte, serata di degustazione di prodotti tipici e piatti della tradizione locale, con percorsi enogastronomici studiati ad hoc per permettere ai visitatori di non perdere neanche un sapore e un profumo della cucina made in Monti Dauni.

Il 13 Agosto invece sarà la volta della storica Sagra del Caciocavallo e dei Cicatelli e Acc’ (Cicatelli con il sedano) dove il Caciocavallo, prodotto di eccellenza di Monteleone, sarà protagonista indiscusso di una serata da trascorrere in compagnia, al fresco, immersi nel verde e nella natura provando su pelle la genuinità e la spensieratezza dei Monti Dauni. Il giorno della festa, il 16 agosto, dopo aver celebrato nella mattinata San Rocco con la tradizionale processione per le vie del borgo, in serata la Comunità Monteleonese ospiterà Bianca Atzei, famosa cantante del panorama musicale italiano, più volte in gara a SanRemo, che, con il suo repertorio romantico pop, accompagnerà i turisti e visitatori fino alle ore più piccole della notte bianca.

Bianca Atzei, ex compagna del pilota motociclista Max Biaggi ed attuale fidanzata del giornalista delle Iene Stefano Corti, torna dopo qualche tempo, ad esibirsi sul palco con un tour che sta riempiendo tantissime piazze in tutta Italia. Nella sua carriera ha lavorato con alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, come Checco dei Modá, Gianni Morandi, Alex Britti, Gigi D’Alessio, J-Ax, Loredana Bertè, Ron, Ultimo, Marco Masini e Arisa, raccogliendo oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube tra singoli propri e brani incisi in collaborazione.

Ma la festa a Monteleone non finisce certo il 16, anzi…! Il piccolo borgo dei Monti Dauni si trasformerà in una vera e propria città Messicana durante la serata del 18 Agosto, notte in cui la Comunità della Parrocchia di San Giovanni Battista, guidata dal Parroco Padre Carlos Garcia, accoglierà i visitatori in una serata di assaggi e piatti della cucina messicana accompagnati da musica, colori e tradizioni tipiche del Sud America!

Una serata da non perdere, sicuramente originale e di sicuro divertimento e convivialità. Un agosto da non perdere quindi, quello Monteleonese, che può coinvolgere e letteralmente travolgere i turisti tra sapori suoni e racconti di altri tempi, trasportandoli dalla tradizione più antica e carica di storia della nostra Daunia, al gusto caliente e piccante di una notte sudamericana, passando per le note di una voce bella, potente e al contempo delicatamente rara quale quella di Bianca Atzei. Sui Monti Dauni si vive l’armonia e la bellezza della nostra terra!

Michele Ciani