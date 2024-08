FOGGIA – “È con grande entusiasmo che la Pro Loco di Foggia annuncia il successo dell’evento “Foggia Medievale”, tenutosi il 7 agosto nel suggestivo borgo di Incoronata e lungo le principali vie della città di Foggia.

La manifestazione coorganizzata con l’Assessorato alla Cultura ed inserita nella programmazione del Foggia Estate ha raccolto un enorme afflusso di pubblico, richiamando famiglie e curiosi in un’atmosfera ricca di suoni e colori, che ha permesso a tutti di fare un tuffo nel passato.

L’evento ha visto la partecipazione di sbandieratori, musici e figuranti, creando un’atmosfera magica che ha travolto i partecipanti. “Foggia Medievale” non è stata solo una semplice manifestazione, ma una vera e propria prova di quanto sia possibile modellare il nostro patrimonio culturale nel tempo, garantendo spensieratezza e aggregazione sociale.

La Pro Loco di Foggia ha lavorato instancabilmente per portare questo evento in città, affrontando non poche sfide. Il grande sacrificio è stato ripagato dalla calorosa accoglienza e dal forte apprezzamento mostrato dai cittadini.

Le strade di Foggia si sono animate, dimostrando che la cultura e la tradizione possono unire la comunità.

Con grande soddisfazione possiamo affermare che “Foggia Medievale” ha segnato un’importante pietra miliare per la nostra città.

“Buona la prima!” è il commento unanime di chi ha partecipato, e noi di Pro Loco di Foggia siamo già al lavoro per organizzare qualcosa di ancora più grande e coinvolgente per il futuro.

Un ringraziamento particolare all’intera Amministrazione e alle Autorità presenti, agli uffici comunali, alle Forze di Polizia e a tutti gli amici sponsor”.

Lo riporta una nota di Pro Loco Foggia.