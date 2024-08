FOGGIA – Fondi PNRR a rischio. Il centrodestra propone una Commissione consiliare speciale d’inchiesta sulla gestione dei fondi PNRR dopo l’allarme certificato dai revisori dei conti per conclamata inerzia amministrativa.

Il centrodestra e i consiglieri delle altre opposizioni propongono una Commissione consiliare speciale in merito alla gestione dei fondi PNRR assegnati al Comune di Foggia.

Dopo il Parere dell’organo di revisione del Comune di Foggia alla “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE 2024” attraverso il quale è emerso un evidente ritardo nello stato di avanzamento dei progetti certificato dal Responsabile dei Servizi Finanziari che ha lamentato “inerzia amministrativa” riteniamo opportuno e non rinviabile attivarci per comprendere i motivi di questi ritardi e dare un contributo al Comune di Foggia affinchè si corregga immediatamente il tiro e si individuino eventuali responsabilità.

Dalla relazione del Collegio dei Revisori si evince che purtroppo molti progetti non sono partiti ed alcuni addirittura non hanno ancora i previsti livelli di progettazione o non sono stati affidati e solo l’8 % circa del totale dei fondi assegnatiè stato pagato al 30.06.2024 pari ad euro 6.278.028,97 non coprendo nemmeno l’anticipazione ricevuta alla stessa data di euro 9.946.920,96. Esprimiamo forte preoccupazione per il certificato ritardo nell’utilizzo dei fondi PNRR da parte dell’Amministrazione Episcopo rammentando che il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori nei termini previsti comporta la revoca del contributo con decreto del ministero dell’Interno da emanarsi entro il 30 giugno 2026.

La realizzazione di tutte le opere previste all’interno dei progetti candidati ai fondi PNRR rappresenta un volano per la crescita e lo sviluppo della città e bisogna porre rimedio a questa situazione incresciosa che mette a rischio la realizzazione di tutte le opere.

Siamo certi che la maggioranza del campo largo nell’interesse della città e dei foggiani sosterrà senza esiti l’istituzione di questa commissione.

I Consiglieri comunali di Centrodestra

Claudio Amorese

Gino Fusco

Raffaele Di Mauro

Maurizio Accettulli

Concetta Soragnese

Franco Nunziante

Marco Pellegrino

Pasquale Rignanese