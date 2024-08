FOGGIA – Cresce la domanda di trasporto, cresce l’appeal della regione, ma quel che resta sempre uguale o comunque insufficiente è l’offerta di trasporti pubblici e di collegamenti da e per le località turistiche più rinomate della Puglia.

È quanto emerge incrociando dati (raccolti dal sistema Open data regionale e da Legambiente) e richieste degli operatori: nonostante l’attrazione crescente su turisti stranieri e italiani e il miglior dato di sempre per la rete aeroportuale pugliese registrato lo scorso anno (9 milioni e 680mila passeggeri in transito negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie), ci sono criticità assai datate e ancora tutte da risolvere nelle province e in quei territori sprovvisti di un servizio di trasporto adeguato, dove visitatori e turisti sono costretti a ricorrere al noleggio di veicoli privati per potersi muovere e raggiungere il Gargano oppure il Salento con la zona di Santa Maria di Leuca.

I dati dell’osservatorio

In base ai dati dell’Osservatorio regionale sul turismo, nel corso del 2023 gli arrivi in Puglia sono stati pari a circa 5 milioni e 400 mila persone con 18 milioni e 400 mila presenze.

Cioè un milione e 84 mila arrivi in più e circa 3 milioni di presenze in più, rispetto all’anno precedente.

Un dato importante che ha fatto riflettere chi da tempo denuncia la scarsità di collegamenti sul territorio, in particolare su rotaia tra le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, oppure con le mete balneari, e su gomma con un servizio pubblico di autobus non sempre capillare.

Chi arriva in Puglia senza auto o altro veicolo proprio, dunque, rischia molto spesso di dover prendere in affitto un altro mezzo per spostarsi.

Se dall’aeroporto di Bari fino alla stazione ferroviaria della città c’è un collegamento diretto, lo stesso non si può dire per l’aeroporto del Salento a Brindisi, un fatto che la Regione sta cercando di risolvere.

Pochi giorni fa, c’è stato l’annuncio di un nuovo passo avanti per la realizzazione del collegamento tra l’Aeroporto e la stazione ferroviaria brindisina.

Il progetto, in capo a Rfi ha un costo di 153 milioni di euro e prevede la realizzazione del collegamento tra la stazione di Brindisi Centrale e la futura stazione dell’Aeroporto del Salento per una lunghezza totale di poco più di sei chilometri, con due raccordi per la connessione sulla Linea Bari-Lecce, in direzione Bari, e sulla Taranto-Brindisi, in direzione Taranto.