Secondo l’AVMA (Fondazione medica veterinaria americana), analizzando i dati del CDC (principale organizzazione nazionale americana di servizi basati sulla scienza e sui dai che la salute pubblica protegge), ogni anno negli Stati Uniti vengono morsi più di 4,5 milioni di persone. Questi dati si riferiscono soltanto agli incidenti segnalati alle autorità o che, in qualche modo, hanno generato un intervento sanitario. Non vengono conteggiati, dunque, tutti quei morsi che hanno causato lesioni minime.

Negli Stati Uniti ci sono oltre 85 milioni di cani da compagnia e mediamente in un anno sono 800.000 gli abitanti che riferiscono di aver bisogno di cure mediche dopo essere stati morsicati. Tra di esse, 30-50 persone vengono uccise a causa dei morsi dei cani. Si tratta di una percentuale dello 0,00001% che attira sempre moltissimo l’attenzione dei media. Purtroppo le vittime più comuni sono i bambini e solitamente sono tra colori a cui vengono inflitte le ferite più gravi. I più piccoli subiscono gli attacchi da parte dei cani durante lo svolgimento delle normali attività quotidiane, come ad esempio il gioco. Secondo le statistiche raccolte tra il 2000 e il 2018, il 45,9% dei deceduti a causa dei morsi di cane aveva un’età inferiore ai 16 anni.

Riccardo Barzasi, Agente di BG&Co. Gruppo Generali, ha spiegato: “I morsi di cane e le lesioni correlate sono un problema serio che può avere conseguenze costose sia per la vittima sia per il proprietario del cane. In America, secondo le statistiche del 2020, gli assicuratori domestici hanno pagato 853,7 milioni di dollari in richieste di risarcimento per responsabilità a causa di incidenti legati al morso di cane. Purtroppo a essere più esposti a questo rischio sono i bambini molto piccoli, al di sotto dei 2 anni. È impressionante sapere che nel 2022 le compagnie assicurative hanno pagato 1.13 miliardi di dollari per le lesioni causate dai morsi di cane e che il costo medio delle richieste di risarcimento, sempre nello stesso anno di riferimento, è stato di 64.555 dollari. Questi importi comprendono tutto il comparto coinvolto: dalle spese del pronto soccorso alle sedute da uno psicologo per superare lo shock subito. È importante, quindi, avere una adeguata copertura assicurativa contro questi incidenti, considerando anche che gli animali domestici in Italia superano i 64 milioni e di questi, 19 milioni sono cani e gatti“.

Vista la presenza sempre più massiccia di pet nelle famiglie italiane, è bene fare cultura attorno ai doveri dei proprietari di animali d’affezione. Avere una giusta copertura assicurativa può essere una importante strategia di protezione per i possessori di animali domestici.

Al di là dei fattori rilevanti per la gestione di un cane, che includono ad esempio l’educazione e la formazione del cane stesso, è necessaria una consapevolezza da parte dei proprietari che devono vegliare sul proprio animale domestico in ogni circostanza, senza lasciarlo libero se non nelle aree adibite allo sgambamento, rispettando comunque le regole di sicurezza, per il proprio cane, per i cani altrui, per se stessi e per la collettività.