Proteste a Mattinata. Bagnanti: "Gazebo illegali occupano la spiaggia libera"

Le lamentele dei bagnanti

Molti bagnanti, indignati, hanno lamentato a StatoQuotidiano.it la situazione che sta diventando sempre più insostenibile. “Venire in spiaggia dovrebbe essere un momento di tranquillità e invece ci ritroviamo a dover litigare per un pezzo di sabbia”, afferma Carla, una turista proveniente da Roma. “Questi gazebo occupano uno spazio enorme e lasciano poco o nulla per chi arriva più tardi o non ha la possibilità di montare strutture così ingombranti”.

Le fotografie scattate sulla spiaggia mostrano chiaramente l’affollamento di gazebo che, oltre a impedire il normale utilizzo della spiaggia libera, creano anche problemi di sicurezza e ordine pubblico. Alcuni dei bagnanti hanno segnalato che, in molti casi, questi gazebo vengono montati la mattina presto e lasciati incustoditi per ore, con i proprietari che ritornano solo nel pomeriggio.

Attesa per la pianificazione di controlli più rigorosi e la rimozione delle strutture abusive. “La spiaggia libera deve rimanere un luogo accessibile a tutti”.

Secondo gli esperti di diritto marittimo, l’installazione di strutture permanenti o semi-permanenti su spiagge libere è in molti casi vietata, salvo specifiche autorizzazioni comunali. “Chi occupa in maniera stabile uno spazio pubblico senza permesso è in violazione della legge”, spiega un legale. “I comuni hanno il dovere di garantire l’accesso libero e non discriminatorio a tutti i cittadini”.

Nel frattempo, i frequentatori sono invitati a segnalare eventuali abusi alle autorità competenti, affinché possano essere presi provvedimenti rapidi ed efficaci.