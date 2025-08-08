Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL Foggia: "West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi"
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. "Era protetta con il Codice Rosso"
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Festa Patronale Manfredonia, ecco il programma religioso 2025

FESTA PATRONALE DI MANFREDONIA, EDIZIONE 2018

FESTA PATRONALE DI MANFREDONIA, EDIZIONE 2018 - PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Manfredonia //

Festa Patronale Manfredonia, ecco il programma religioso 2025

CHIESA CATTEDRALE – Programma Manifestazioni religiose

DAL 22 agosto ORE 18.30: ROSARIO, NOVENA, VESPRI E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Pellegrini di Speranza con le Associazioni laicali
22 agosto: UAL Pia Unione Amici di Lourdes, celebrata don Andrea Lauriola;
23 agosto: Parrocchia San Lorenzo Maiorano, Cattedrale;
24 agosto: AC Azione Cattolica, celebrata da don Giovanni Totaro – Assistente diocesano;
25 agosto: Pastorale giovanile, celebrata da don Nicola Pio Castriotta – Responsabile;
26 agosto: RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO, celebrata da don Giovanni Granatiero;
27 agosto: SCOUT, celebrata da don Antonio Di Candia;
28 agosto: FIGLI AMATI, celebrata da don Andrea Lauriola.

Venerdì 29 agosto:
ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI della Solennità della BEATA VERGINE MARIA di
SIPONTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia –
Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della Cattedrale.
ore 19.30: Celebrazione Eucaristica, celebrata da don Stefano Mazzone presidente del Capitolo Sipontino.

Sabato 30 agosto: SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO.
SS. Messe alle ore 6.00; 7.00; 8.00; 9.30
Ore 11.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da Sua
Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo,
con la partecipazione delle Autorità civili e militari.
Ore 16.30: Recita del Santo Rosario e SS Messe: ore 17.00; 18.00; 19.00.

Domenica 31 agosto:
SS. Messe, alle ore 7.00; 8.00; 9.30 e 10.30.
Ore 17.30: PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che
percorrerà il seguente itinerario. (Trasmessa in diretta su Radio Manfredonia Centro)
Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta
Pugliese, via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G.
Matteotti, viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII,
Cattedrale.
(Al termine del messaggio alla città dell’arcivescovo, Ave Maria di Charles Gounod cantata da Sipontina Prencipe).

Lunedi 1 settembre: FESTA DI SANT’ ANDREA APOSTOLO
Ore 11.00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta da Don Livio Di Iasio, Rettore della Chiesa.

Ore 17.00: PROCESSIONE DEL SIMULACRO DEL SANTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre
Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, secondo il seguente
itinerario:
Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio. Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare.

Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.
Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San
Giovanni Rotondo.

