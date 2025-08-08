Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della Figc ha inflitto al Calcio Foggia 1920 una penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione in corso, e all’amministratore unico Michele Bitetto sei mesi di inibizione. La sanzione riguarda il mancato pagamento, entro la scadenza del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli stipendi di febbraio 2025 per tesserati, dipendenti e collaboratori con contratti ratificati dalla Lega.

La decisione è arrivata dopo il deferimento della Procura Federale a seguito delle segnalazioni Covisoc. Nel corso del procedimento, la difesa del club aveva invocato la scriminante della “causa di forza maggiore”, sostenendo che il mancato pagamento fosse legato al grave clima intimidatorio subito dalla società e dal presidente Nicola Canonico, nel mirino di un’organizzazione criminale interessata a rilevare il club a prezzo irrisorio. Tra gli episodi citati, anche l’attentato del 9 gennaio 2024 contro l’auto di Emanuele Canonico.

Secondo la tesi difensiva, l’attività criminale – oggetto di indagini e sfociata nell’amministrazione giudiziaria del club disposta dal Tribunale di Bari l’8 maggio 2025 – e le eventuali direttive delle autorità inquirenti avrebbero impedito l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi. Procura Federale e legali avevano chiesto il proscioglimento.

Il Tribunale ha però respinto la tesi, pur riconoscendo la gravità degli eventi. I giudici hanno sottolineato che le intimidazioni avevano come obiettivo la cessione forzata della società a soggetti graditi alla criminalità, non l’induzione a una cattiva gestione o a insolvenze. A conferma, il club aveva sempre rispettato le scadenze federali negli anni precedenti, nonostante il clima minaccioso, con l’unica eccezione di febbraio 2025. Inoltre, l’episodio più grave – l’attentato – risaliva a oltre un anno prima della scadenza in contestazione.

Altro elemento decisivo: i flussi finanziari tra Cn Holding Srl (controllante al 100% del Foggia) e la controllata rossonera, con aumenti di capitale e versamenti consistenti sia prima che dopo l’inadempimento. Per il Tribunale, ciò dimostra che il mancato pagamento non era legato a una strategia di “disimpegno” o a imposizioni criminali.

Quanto all’asserito ordine delle autorità di non adempiere, i giudici hanno evidenziato che negli atti non vi è traccia di simili direttive, che peraltro sarebbero contrarie alla normativa antimafia (D.lgs 159/2011), finalizzata a preservare e salvaguardare l’attività economica sana, non a condurla verso il dissesto.

In sintesi, pur ammettendo la drammaticità delle vicende subite, il Tribunale non ha riconosciuto il nesso diretto tra le minacce e l’omesso pagamento del 16 aprile 2025, applicando così la sanzione prevista dall’art. 85 delle Noif. La penalizzazione, che per legge avrebbe potuto essere di sei punti (due per ciascuna scadenza non rispettata), è stata ridotta a tre, in quanto l’inadempimento riguardava un solo mese e non un intero bimestre.