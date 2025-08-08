Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // I Comuni con stabilimenti Iveco uniti per tutelare lavoro e produzione

LAVORO I Comuni con stabilimenti Iveco uniti per tutelare lavoro e produzione

Foggia, Brescia, Torino e Suzzara si sono ritrovate in un primo incontro istituzionale che ha posto le basi per la creazione di un coordinamento nazionale tra enti locali

I Comuni con stabilimenti Iveco uniti per tutelare lavoro e produzione

Iveco Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Le amministrazioni locali delle città che ospitano stabilimenti ex-Iveco fanno fronte comune per chiedere garanzie sulle prospettive produttive e occupazionali del gruppo. Foggia, Brescia, Torino e Suzzara si sono ritrovate in un primo incontro istituzionale che ha posto le basi per la creazione di un coordinamento nazionale tra enti locali, volto a rappresentare in modo unitario le istanze dei territori coinvolti nella transizione industriale.

All’incontro hanno partecipato la sindaca di Brescia Laura Castelletti, il sindaco di Suzzara Alessandro Guastalli, la vicesindaca di Torino Michela Favaro, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia Lorenzo Frattarolo e l’assessore bresciano Andrea Poli. I rappresentanti istituzionali hanno espresso con forza l’intenzione di chiedere un confronto diretto con azienda, sindacati e Governo, per ottenere chiarezza sulle strategie industriali del gruppo Iveco e sul futuro degli stabilimenti italiani.

Tra i temi centrali emersi durante il confronto, la richiesta di garanzie occupazionali, la posizione del Governo in merito all’attivazione del Golden Power e la necessità di stabilire condizioni precise a tutela dell’industria nazionale. Le amministrazioni hanno ribadito che il coinvolgimento diretto dei Comuni nei tavoli di lavoro nazionali è essenziale per affrontare con consapevolezza le sfide del settore.

L’iniziativa non è da intendersi come un atto di ostilità, ma come una legittima forma di solidarietà e cooperazione tra territori, volta a costruire una strategia condivisa. Solo superando logiche concorrenziali si potrà contribuire efficacemente alla difesa di tutti i siti produttivi italiani e al consolidamento del ruolo centrale dell’Italia all’interno del gruppo Iveco.

L’obiettivo comune è chiaro: proteggere il lavoro, garantire continuità produttiva e sostenere un modello industriale che metta al centro le persone e i territori.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.