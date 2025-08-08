I Comuni con stabilimenti Iveco uniti per tutelare lavoro e produzione

Le amministrazioni locali delle città che ospitano stabilimenti ex-Iveco fanno fronte comune per chiedere garanzie sulle prospettive produttive e occupazionali del gruppo. Foggia, Brescia, Torino e Suzzara si sono ritrovate in un primo incontro istituzionale che ha posto le basi per la creazione di un coordinamento nazionale tra enti locali, volto a rappresentare in modo unitario le istanze dei territori coinvolti nella transizione industriale.

All’incontro hanno partecipato la sindaca di Brescia Laura Castelletti, il sindaco di Suzzara Alessandro Guastalli, la vicesindaca di Torino Michela Favaro, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia Lorenzo Frattarolo e l’assessore bresciano Andrea Poli. I rappresentanti istituzionali hanno espresso con forza l’intenzione di chiedere un confronto diretto con azienda, sindacati e Governo, per ottenere chiarezza sulle strategie industriali del gruppo Iveco e sul futuro degli stabilimenti italiani.

Tra i temi centrali emersi durante il confronto, la richiesta di garanzie occupazionali, la posizione del Governo in merito all’attivazione del Golden Power e la necessità di stabilire condizioni precise a tutela dell’industria nazionale. Le amministrazioni hanno ribadito che il coinvolgimento diretto dei Comuni nei tavoli di lavoro nazionali è essenziale per affrontare con consapevolezza le sfide del settore.

L’iniziativa non è da intendersi come un atto di ostilità, ma come una legittima forma di solidarietà e cooperazione tra territori, volta a costruire una strategia condivisa. Solo superando logiche concorrenziali si potrà contribuire efficacemente alla difesa di tutti i siti produttivi italiani e al consolidamento del ruolo centrale dell’Italia all’interno del gruppo Iveco.

L’obiettivo comune è chiaro: proteggere il lavoro, garantire continuità produttiva e sostenere un modello industriale che metta al centro le persone e i territori.