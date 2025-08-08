Il piano scritto nel diario: Stefano Argentino aveva premeditato tutto

Stefano Argentino aveva previsto ogni dettaglio, annotando in un diario le sue intenzioni: uccidere Sara Campanella, la ragazza che gli aveva più volte negato un appuntamento, e poi togliersi la vita. Quel tragico disegno si è concretizzato il 31 marzo con il femminicidio di Sara, seguito, mesi dopo, dal suicidio del giovane in carcere, dove si è impiccato mercoledì scorso nella sua cella.

Sul cellulare di Argentino gli inquirenti avevano trovato una nota in cui confessava i suoi propositi, tanto che la Procura aveva disposto da subito l’alta sorveglianza in carcere, poi inspiegabilmente revocata due settimane fa. In quelle stesse parole scriveva: “Ha deciso lei che dovevo ucciderla. In un attimo sono passato dall’amarla follemente all’odiarla a morte”. E ancora, in una lettera d’addio alla madre, affermava: “Mi dispiace, è giusto che si sappia sta storia, non sono un mostro”.

I suoi diari restituiscono il ritratto inquietante di un’ossessione lunga due anni, alimentata da convinzioni distorte. Il 27 maggio 2024 scriveva: “Saremmo stati una coppia bellissima, ma non mi hai dato modo di iniziare a frequentarci”, convinto che Sara ricambiasse, nonostante lei gli avesse più volte chiesto di lasciarla in pace, avvertendo il pericolo del suo comportamento.

Argentino non riconosceva la propria ossessione. Anzi, cercava di autoassolversi: “Le donne si trattano bene. Ricordalo! Se ci tieni a una persona devi trattarla bene. Io amo le donne”. Ma tra le righe traspariva l’ossessione crescente: “Hai già capito che stravedo per te. Mi dai corda e hai cambiato strada per salire con me in ascensore”.

Nel maggio 2023 annotava: “Dopo quattro mesi sembra come se si sia perso tutto”, mentre ad agosto scriveva: “Non essere impulsivo con le parole”, cercando di controllarsi. Tuttavia, la fissazione si trasformava progressivamente in premeditazione: “Entro 7-30 giorni faccio il passo decisivo. Lei vuole un ragazzo e ora è il momento per chiederle di uscire”, fino al pensiero più drammatico, fissato su carta nell’ottobre successivo: “Proverò per un’ultima volta ad avvicinarmi, ma alla fine l’esito sempre quello sarà… la uccido e mi suicido”.

Argentino scriveva a Sara, ma anche a se stesso, alternando rabbia, delirio amoroso e insicurezze personali. Confessava di sentirsi inadeguato: “Ho problemi grossi miei interni. Problemi soprattutto per il nuovo modello di capelli, ho una riga terribile”, e si prometteva soluzioni: “Non mi sento alla tua altezza, quando farò trapianto mi ci sentirò”.

Un flusso ininterrotto di pensieri ossessivi, che delineano un quadro allarmante rimasto inascoltato. Un dramma doppio, tragicamente annunciato.

