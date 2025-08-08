Cara Hayat,

le mie parole per te arrivano troppo tardi. Ma con la tua morte mi hai mandato, quasi in una comunicazione privilegiata, messaggi che non posso più trattenere solo per me.

Il femminicidio e la denuncia del falso “movente passionale”

Tu, donna, sei l’ennesima vittima di un femminicidio crudele nella nostra città, accoltellata senza pietà a poca distanza dalla porta della tua casa.

Un uomo violento, originario del Marocco come te, un senza fissa dimora: il tuo presunto assassino.

Come medico e operatrice del settore neuropsicologico, dico che non si può più accettare, ai nostri giorni, quel bias cognitivo vagamente giustificatorio che, con estrema facilità, viene posto alla base di omicidi efferati come questo. L’idea che esista un “movente passionale” o un “amore possessivo” è una fandonia pericolosa, radicata nel tempo e capace di alimentare, ancora oggi, una cultura patriarcale e un’illusione distorta su cosa sia veramente l’amore.

L’amore, la passione, i sentimenti non c’entrano nulla: il femminicidio è un atto estremo di violenza, conclusione di un percorso di continui tentativi di assoggettamento fisico e psicologico, volto a reprimere diritti, libertà e identità di una donna fino ad annientarla o ucciderla.

La tua storia e il fallimento della protezione

Tu, Hayat, avevi chiesto accoglienza nella nostra città. Lavoravi, rispettavi le regole, cercavi integrazione.

Avevi persino chiesto aiuto a un centro antiviolenza, denunciato, telefonato per chiedere aiuto pochi istanti prima di morire. Eppure, centro antiviolenza, denuncia, obbligo di braccialetto, codice rosso: nulla ti ha protetta.

Questo sistema che dovrebbe garantire sicurezza sociale… funziona davvero così, in Italia?

Il parallelo con mia sorella Franca

La tua storia somiglia a quella di mia sorella Franca: italiana, foggiana, uccisa sul posto di lavoro da un marocchino violento, pregiudicato, irregolare e con decreto di espulsione.

Anche lei viveva nella paura, alimentata da intimidazioni e visite minacciose, eppure nessuno l’ha protetta.

Un sistema fallimentare, quando non corrotto, ha permesso al suo assassino di agire.

Domande restano senza risposta:

Può un servizio comunale ospitare pregiudicati senza segnalarlo alla polizia?

Può ignorare valutazioni di pericolosità fatte da assistenti sociali?

Può un sacerdote, tramite affitti occulti, proteggere criminali in nome di cosa?

Le grida e il silenzio della città

Le tue grida, Hayat, sono state udite e testimoniate.

Quelle di Franca, invece, io sola le ho sentite, al telefono, ma nessuno in città ha voluto sentirle. Possibile? Io non ci credo.

Promessa e chiusura

Ti prometto che porterò il tuo nome e quello di Franca nella mia lotta per una società migliore.

Non permetterò che la vostra memoria cada nell’oblio.

Riposa in pace. Ti immagino tra le braccia di un Dio immenso, senza confini né di razza, né di religione, né di politica, né di Stato, né di genere.

Quel Dio che oggi bussa alla coscienza di tutti, e soprattutto alla mia, attraverso i vostri nomi.

Io sono Franca per sempre.

Io sono Hayat per sempre.

Rosa Marasco