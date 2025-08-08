Edizione n° 5787

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Ordine TSRM-PSTRP di Foggia: “Basta informazioni distorte, la trasparenza è totale”
8 Agosto 2025 - ore  14:36

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Ciao Vittoria, siamo tutti senza parole. Ti vogliamo bene”
8 Agosto 2025 - ore  13:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Alessandro Manzella: “Multare, significa anche educare”

EDUCARE Manfredonia, Alessandro Manzella: “Multare, significa anche educare”

Un pino in viale della Transumanza è stato ricoperto da rifiuti abbandonati, simbolo tangibile di una realtà dolorosa

Manfredonia, Alessandro Manzella: "Multare, significa anche educare"

Manfredonia, Alessandro Manzella - Fonte Immagine: Facebook, Guardie Ambientali Italiane sede Regionale di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Multare significa anche educare. È con queste parole che Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, lancia un duro monito dopo l’ennesimo episodio di inciviltà verificatosi a Manfredonia.

Un pino in viale della Transumanza è stato ricoperto da rifiuti abbandonati, simbolo tangibile di una realtà dolorosa: la totale mancanza di rispetto verso la natura e verso il bene comune. Un albero, che dovrebbe essere emblema di vita, resistenza e bellezza, si ritrova a combattere non solo contro il caldo, la siccità e l’inquinamento, ma anche contro l’incuria e l’indifferenza umana.

Questo gesto non è solo maleducazione, è un atto contro la natura e, quindi, contro noi stessi,” dichiara Manzella. Di fronte a simili comportamenti, appare evidente l’urgenza di intervenire non solo con le sanzioni, ma soprattutto con azioni educative mirate a sviluppare il senso civico e il rispetto ambientale.

Serve più consapevolezza. Serve più rispetto. Serve subito.

2 commenti su "Manfredonia, Alessandro Manzella: “Multare, significa anche educare”"

  2. Qui si impartiscono lezioni e/o comportamenti di anarchia. 7n territorio comunale senza controllo da chicchessia, pertanto chiunque è
    Quasi legittimato a fare quello che vuole… canzone: “ka non ce sta nsciune…”, ne’sopra e tanto meno sotto… tutti al mare d’estate ed al caldo d’inverno. Che dire… speriamo che me la cavo…

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.