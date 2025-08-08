Manfredonia, Alessandro Manzella: "Multare, significa anche educare"

Multare significa anche educare. È con queste parole che Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, lancia un duro monito dopo l’ennesimo episodio di inciviltà verificatosi a Manfredonia.

Un pino in viale della Transumanza è stato ricoperto da rifiuti abbandonati, simbolo tangibile di una realtà dolorosa: la totale mancanza di rispetto verso la natura e verso il bene comune. Un albero, che dovrebbe essere emblema di vita, resistenza e bellezza, si ritrova a combattere non solo contro il caldo, la siccità e l’inquinamento, ma anche contro l’incuria e l’indifferenza umana.

“Questo gesto non è solo maleducazione, è un atto contro la natura e, quindi, contro noi stessi,” dichiara Manzella. Di fronte a simili comportamenti, appare evidente l’urgenza di intervenire non solo con le sanzioni, ma soprattutto con azioni educative mirate a sviluppare il senso civico e il rispetto ambientale.

Serve più consapevolezza. Serve più rispetto. Serve subito.