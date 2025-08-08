Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, Ase interviene dopo la rottura di un mastello da parte di un dipendente

MASTELLO Manfredonia, Ase interviene dopo la rottura di un mastello da parte di un dipendente

L'episodio è avvenuto il 7 agosto 2025, in cui un dipendente a tempo determinato ha danneggiato un mastello durante il servizio

Manfredonia, Ase interviene dopo la rottura di un mastello da parte di un dipendente

Manfredonia, Ase - Fonte Immagine: ilsipontino.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ase SpA Manfredonia prende posizione sull’episodio avvenuto il 7 agosto 2025, in cui un dipendente a tempo determinato ha danneggiato un mastello durante il servizio. Il caso, emerso attraverso i social, ha suscitato attenzione e indignazione tra i cittadini.

La società ha espresso rammarico per l’accaduto, comunicando di aver attivato immediatamente le procedure interne per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il comportamento del lavoratore sarà sottoposto a valutazione disciplinare, nel pieno rispetto del codice di condotta aziendale.

Ase ha ribadito il proprio impegno per garantire serietà e professionalità nelle attività svolte, assicurando che saranno prese tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di simili episodi.

Ai cittadini coinvolti è stato rivolto un invito a recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta in Via Tratturo del Carmine, dove sarà possibile ottenere la sostituzione gratuita del mastello danneggiato.
La società ha inoltre presentato le proprie scuse per gli eventuali disagi arrecati.

Lo riporta ilsipontino.net.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.