Manfredonia, Ase interviene dopo la rottura di un mastello da parte di un dipendente

Ase SpA Manfredonia prende posizione sull’episodio avvenuto il 7 agosto 2025, in cui un dipendente a tempo determinato ha danneggiato un mastello durante il servizio. Il caso, emerso attraverso i social, ha suscitato attenzione e indignazione tra i cittadini.

La società ha espresso rammarico per l’accaduto, comunicando di aver attivato immediatamente le procedure interne per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Il comportamento del lavoratore sarà sottoposto a valutazione disciplinare, nel pieno rispetto del codice di condotta aziendale.

Ase ha ribadito il proprio impegno per garantire serietà e professionalità nelle attività svolte, assicurando che saranno prese tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi di simili episodi.

Ai cittadini coinvolti è stato rivolto un invito a recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta in Via Tratturo del Carmine, dove sarà possibile ottenere la sostituzione gratuita del mastello danneggiato.

La società ha inoltre presentato le proprie scuse per gli eventuali disagi arrecati.

Lo riporta ilsipontino.net.