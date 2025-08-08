Edizione n° 5787

Home // Manfredonia // Manfredonia, il Consiglio Comunale approva la nuova suddivisione del comparto CB5: valorizzato l’ex mattatoio

RIMODULAZIONE Manfredonia, il Consiglio Comunale approva la nuova suddivisione del comparto CB5: valorizzato l’ex mattatoio

Seduta straordinaria del 29 luglio: via libera alla rimodulazione in tre sub-comparti, senza aumento delle volumetrie e con attenzione al recupero storico.

Manfredonia approva il piano di sviluppo per la rigenerazione dell’Area "Ex Mattatoio"

Ex mattatoio Manfredonia - Fonte Immagine: ilSipontino.net

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Nella seduta straordinaria del 29 luglio 2025, il Consiglio Comunale ha approvato – con 15 voti favorevoli, 2 contrari e nessuna astensione – la rimodulazione del comparto urbanistico CB5 del vigente Piano Regolatore Generale. La decisione, frutto di un emendamento proposto dal consigliere Matteo La Torre e accolto dall’aula, introduce una suddivisione in tre “comparti minimi di intervento”, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ex mattatoio comunale, vincolato per il suo valore storico-culturale.

Tre sub-comparti per il futuro del CB5
Il provvedimento ridefinisce la pianificazione dell’insula CB5 in:

  • Sub-comparto 1: l’area già individuata nel 2019 (ex ASE), destinata a interventi di recupero e riuso per attività pubbliche o private di interesse pubblico, senza obbligo di nuove volumetrie residenziali.

  • Sub-comparto 2: il complesso dell’ex mattatoio comunale, che manterrà la destinazione a servizi pubblici e sarà oggetto di interventi autonomi del Comune.

  • Sub-comparto 3: le restanti aree, destinate a ospitare tutta la volumetria residenziale prevista per il CB5 e le opere di urbanizzazione primaria dell’intero comparto.

L’emendamento e il via libera
L’assessore alla Rigenerazione e Pianificazione Urbana, Giovanni Mansueto, ha sottolineato la necessità di stralciare l’ex mattatoio dal computo volumetrico, in quanto preesistenza tutelata. L’emendamento, che ha corretto anche un errore formale sulla provenienza di una precedente delibera del 2019, è stato approvato con 15 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.

Impegni e vincoli
La rimodulazione non comporta aumenti degli indici edificatori né riduzioni di spazi pubblici. Nei sub-comparti 1 e 2 sarà vietata la realizzazione di volumetrie residenziali. I privati attuatori si sono impegnati a realizzare a proprie spese le urbanizzazioni primarie e a cedere le aree standard per l’intero CB5.

