Manfredonia, 08 agosto 2025. Si è riunita il 6 agosto, alle ore 12.40, nel Palazzo di Città, la Giunta comunale di Manfredonia per definire gli indirizzi strategici e operativi in vista della predisposizione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. La seduta, presieduta dal sindaco Domenico La Marca e con la partecipazione degli assessori e del vice segretario Matteo Ognissanti, ha approvato all’unanimità le linee guida che saranno trasmesse ai dirigenti comunali e al settore Economico-Finanziario.

L’atto rientra nel quadro normativo previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000, che stabiliscono il processo di programmazione degli enti locali e la necessità di avviare il percorso di bilancio entro il 15 settembre di ogni anno. Il Comune, attualmente in piano di riequilibrio finanziario pluriennale ma non in dissesto, avvia così la prima fase dell’iter, che prevede la stesura del “bilancio tecnico” da parte del responsabile finanziario, seguito dalle proposte di previsione dei singoli responsabili di servizio.

Gli indirizzi approvati

La delibera definisce priorità e criteri in diversi ambiti:

Risanamento finanziario: proseguire nell’attuazione delle misure previste dal Piano di riequilibrio.

Entrate tributarie: confermare, ove possibile, l’attuale pressione fiscale, con verifiche e possibili adeguamenti di TARI, Canone unico patrimoniale e altre tariffe in base ai dati gestionali.

Patrimonio comunale: valorizzazione e maggiore redditività, anche attraverso collaborazioni con privati e miglior manutenzione per ridurre i costi.

Servizi a domanda individuale: incremento del grado di copertura dei costi, in particolare per impianti sportivi e mense scolastiche.

Riscossione: azioni per migliorare la capacità di incasso, inclusa l’eventuale esternalizzazione di servizi e il potenziamento del recupero entrate cimiteriali.

Personale: nuove assunzioni solo se sostenibili dal 2026, con attenzione alla contrattazione decentrata.

Spesa corrente: riduzione dei consumi intermedi, distinzione tra spese obbligatorie e discrezionali, e ricognizione dei contratti pluriennali per contenere rigidità e oneri.

Acquisti e investimenti: uso di accordi quadro per flessibilità di spesa, nuovi investimenti solo con contributi esterni o partenariati pubblico-privato, e valutazione preventiva degli oneri di gestione.

Previsioni di cassa: piani finanziari pluriennali aggiornati e verifiche trimestrali sull’attendibilità delle previsioni.

Equilibri di bilancio: in caso di squilibri, priorità alla riduzione di spese discrezionali non contrattualizzate.

Le prossime scadenze

Entro il 15 settembre il settore Economico-Finanziario dovrà presentare il bilancio tecnico, mentre i dirigenti avranno tempo fino al 5 ottobre per formulare le proprie proposte. La Giunta ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile, in modo da rispettare il cronoprogramma imposto dalla normativa e garantire la predisposizione del bilancio 2026-2028 nei tempi previsti.