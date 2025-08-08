Manfredonia, Marasco lancia l’allarme: rotatoria necessaria per un incrocio ad alto rischio

MANFREDONIA – Dopo il grave incidente verificatosi il 7 agosto 2025, il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo della Lega, ha formalmente richiesto la progettazione e realizzazione di una rotatoria nell’incrocio tra l’ex Strada Statale 89, la strada provinciale 141, la strada comunale Ponte di Caniglia Conte di Troia e l’ingresso a Manfredonia. L’area, tristemente nota per i numerosi incidenti stradali avvenuti negli anni, necessita di un intervento strutturale che possa garantire maggiore sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti.

Rotatorie, la soluzione per sicurezza e fluidità del traffico

Marasco sottolinea come le rotatorie rappresentino una delle soluzioni più efficaci per la gestione degli incroci a quattro vie, specialmente in contesti extraurbani come quello interessato.

Tra i vantaggi principali evidenziati dal consigliere:

Riduzione degli incidenti: Le rotatorie eliminano il rischio di collisioni frontali o laterali tipiche degli incroci con semafori o segnaletica di stop, abbassando significativamente i tassi di incidenti.

Le rotatorie eliminano il rischio di collisioni frontali o laterali tipiche degli incroci con semafori o segnaletica di stop, abbassando significativamente i tassi di incidenti. Miglioramento della fluidità: Consentono un flusso di traffico continuo, evitando fermate prolungate e diminuendo così congestioni e tempi di percorrenza.

Consentono un flusso di traffico continuo, evitando fermate prolungate e diminuendo così congestioni e tempi di percorrenza. Controllo della velocità: Il percorso obbliga gli automobilisti a rallentare per attraversare la curva in sicurezza, aumentando la sicurezza complessiva.

Il percorso obbliga gli automobilisti a rallentare per attraversare la curva in sicurezza, aumentando la sicurezza complessiva. Costi di manutenzione ridotti: A differenza degli incroci semaforizzati, le rotatorie richiedono meno interventi di manutenzione tecnica.

A differenza degli incroci semaforizzati, le rotatorie richiedono meno interventi di manutenzione tecnica. Benefici ambientali: La riduzione delle fermate e ripartenze contribuisce a diminuire emissioni e consumi di carburante.

La riduzione delle fermate e ripartenze contribuisce a diminuire emissioni e consumi di carburante. Sicurezza per pedoni e ciclisti: Il progetto potrà includere attraversamenti protetti e piste ciclabili per utenti vulnerabili.

Una richiesta urgente per la sicurezza dei cittadini

Giuseppe Marasco ha evidenziato l’urgenza di questo intervento, chiedendo all’Amministrazione comunale e agli enti competenti di avviare con rapidità la fase di progettazione e realizzazione, al fine di prevenire ulteriori incidenti e migliorare la qualità della viabilità in ingresso e uscita da Manfredonia. L’intervento potrebbe rappresentare un passo importante verso una rete stradale più sicura e moderna, in linea con le migliori pratiche di progettazione della mobilità extraurbana.