FOGGIA // Ordine TSRM-PSTRP di Foggia: “Basta informazioni distorte, la trasparenza è totale”
8 Agosto 2025 - ore  14:36

MANFREDONIA // “Ciao Vittoria, siamo tutti senza parole. Ti vogliamo bene”
8 Agosto 2025 - ore  13:25

Home // Manfredonia // Manfredonia, Marasco lancia l’allarme: rotatoria necessaria per un incrocio ad alto rischio

SICUREZZA Manfredonia, Marasco lancia l’allarme: rotatoria necessaria per un incrocio ad alto rischio

La richiesta di Marasco evidenzia il bisogno di modernizzare la viabilità extraurbana per prevenire nuovi sinistri

Manfredonia, Marasco lancia l’allarme: rotatoria necessaria per un incrocio ad alto rischio

ph Saverio de Nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Dopo il grave incidente verificatosi il 7 agosto 2025, il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo della Lega, ha formalmente richiesto la progettazione e realizzazione di una rotatoria nell’incrocio tra l’ex Strada Statale 89, la strada provinciale 141, la strada comunale Ponte di Caniglia Conte di Troia e l’ingresso a Manfredonia. L’area, tristemente nota per i numerosi incidenti stradali avvenuti negli anni, necessita di un intervento strutturale che possa garantire maggiore sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti.

Rotatorie, la soluzione per sicurezza e fluidità del traffico

Marasco sottolinea come le rotatorie rappresentino una delle soluzioni più efficaci per la gestione degli incroci a quattro vie, specialmente in contesti extraurbani come quello interessato.

Tra i vantaggi principali evidenziati dal consigliere:

  • Riduzione degli incidenti: Le rotatorie eliminano il rischio di collisioni frontali o laterali tipiche degli incroci con semafori o segnaletica di stop, abbassando significativamente i tassi di incidenti.
  • Miglioramento della fluidità: Consentono un flusso di traffico continuo, evitando fermate prolungate e diminuendo così congestioni e tempi di percorrenza.
  • Controllo della velocità: Il percorso obbliga gli automobilisti a rallentare per attraversare la curva in sicurezza, aumentando la sicurezza complessiva.
  • Costi di manutenzione ridotti: A differenza degli incroci semaforizzati, le rotatorie richiedono meno interventi di manutenzione tecnica.
  • Benefici ambientali: La riduzione delle fermate e ripartenze contribuisce a diminuire emissioni e consumi di carburante.
  • Sicurezza per pedoni e ciclisti: Il progetto potrà includere attraversamenti protetti e piste ciclabili per utenti vulnerabili.

Una richiesta urgente per la sicurezza dei cittadini

Giuseppe Marasco ha evidenziato l’urgenza di questo intervento, chiedendo all’Amministrazione comunale e agli enti competenti di avviare con rapidità la fase di progettazione e realizzazione, al fine di prevenire ulteriori incidenti e migliorare la qualità della viabilità in ingresso e uscita da Manfredonia. L’intervento potrebbe rappresentare un passo importante verso una rete stradale più sicura e moderna, in linea con le migliori pratiche di progettazione della mobilità extraurbana.

2 commenti su "Manfredonia, Marasco lancia l’allarme: rotatoria necessaria per un incrocio ad alto rischio"

  1. Ci vorrebbe una tra via Santa restituta via scaloria prima del bar fiore al semaforo a Manfredonia

Lascia un commento

