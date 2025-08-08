Edizione n° 5787

Home // Cronaca // Manfredonia, nuova nomina nell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco: la scelta ricade su Susanna Lucia Castriotta

MANFREDONIA Manfredonia, nuova nomina nell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco: la scelta ricade su Susanna Lucia Castriotta

Conclusa la selezione pubblica prevista dall’art. 90 del TUEL. Contratto a tempo determinato e parziale fino alla fine del mandato elettivo

IL NEO SINDACO DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA, PH STATOQUOTIDIANO.IT

IL SINDACO DI MANFREDONIA, DOMENICO LA MARCA, PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Con la determinazione dirigenziale n. 1468 del 5 agosto 2025, il Comune di Manfredonia ha formalizzato l’assunzione della dott.ssa Susanna Lucia Castriotta come funzionario amministrativo nell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. L’incarico, disciplinato dall’art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), prevede un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, per 18 ore settimanali, con durata legata al mandato del primo cittadino.

La procedura di selezione
L’assunzione deriva da una scelta di programmazione definita lo scorso anno: con la deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 27 settembre 2024, infatti, era stata prevista la copertura di due posti di funzionario amministrativo nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. La Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) aveva autorizzato l’operazione il 23 ottobre 2024.

Il 4 giugno 2025, con determinazione dirigenziale n. 1016, è stata avviata una procedura di valutazione comparativa “intuitu personae”, cioè basata su valutazione diretta di competenze ed esperienze, senza formazione di graduatorie di merito. L’avviso è stato pubblicato sulla piattaforma inPA e sul sito istituzionale dal 6 al 21 giugno.

Dalle candidature alla scelta
Alla chiusura dei termini sono pervenute 13 domande, tutte ammesse al colloquio con il Sindaco, tenutosi il 14 luglio 2025. Come previsto dall’avviso, la decisione finale spettava al primo cittadino, chiamato a individuare la persona ritenuta più idonea per fiducia, curriculum e competenze.

La scelta è ricaduta su Susanna Lucia Castriotta, come comunicato formalmente al Servizio Gestione Risorse Umane con verbale protocollato. Seguite le verifiche di rito – casellario giudiziale negativo, idoneità medica e assenza di incompatibilità o conflitti di interesse – si è proceduto alla stesura del contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal 7 agosto 2025.

L’art. 90 TUEL disciplina gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, prevedendo che il personale assunto a tempo determinato non possa svolgere attività gestionale e che il contratto non superi la durata del mandato elettivo. Il trattamento economico previsto per il 2025 è di 7.600 euro, comprensivi di trattamento base, oneri e IRAP, con proiezione degli impegni di spesa anche per gli anni successivi.

Ruolo e funzioni
Il funzionario amministrativo opererà alle dirette dipendenze del Sindaco, supportandolo nell’attività politico-amministrativa, nella gestione dell’agenda istituzionale e nei rapporti con cittadini, enti e istituzioni. L’incarico ha natura fiduciaria e, per legge, non potrà trasformarsi in rapporto a tempo indeterminato.

