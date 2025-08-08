Manfredonia, 8 agosto 2025 – La città si prepara a vivere con grande entusiasmo e partecipazione la tradizionale Festa Patronale dedicata a Maria SS. di Siponto, che quest’anno si terrà dal 28 al 31 agosto.

La Giunta Comunale ha ufficialmente preso atto della nascita del “Comitato Festa Patronale Maria SS. di Siponto 2025”, un gruppo di cittadini impegnati a organizzare gli eventi civili della festa in totale autonomia, senza alcun onere per il Comune.

Un appuntamento storico e sentito, che unisce fede, cultura e tradizione e rappresenta uno degli eventi più importanti e attesi dell’intera provincia. Ma, di fronte alle difficoltà finanziarie dell’ente locale, la nuova Amministrazione ha deciso di puntare su un modello di sussidiarietà orizzontale, valorizzando la partecipazione diretta della comunità e il lavoro volontario.

Il Comitato, formalmente costituito e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, è composto da un gruppo di cinque cittadini guidati dal presidente Vincenzo Feltri e affiancati da Monica Mantovano, Andrea Cotrufo, Antonio Riccardo e Massimo Verderosa. Questo team sta lavorando per offrire un programma ricco e coinvolgente, in stretta collaborazione con la Curia Arcivescovile che si occupa degli eventi religiosi.

L’Amministrazione Comunale ha confermato che, per ragioni economiche, non sarà possibile destinare fondi pubblici alle attività del Comitato, che quindi si farà carico di tutta l’organizzazione in maniera autonoma, affidandosi allo spirito di volontariato e alla passione dei cittadini.

I dirigenti comunali, tuttavia, garantiranno il supporto logistico e tecnico necessario, assicurando che la macchina organizzativa funzioni al meglio senza gravare sul bilancio pubblico.