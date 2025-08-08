Edizione n° 5787

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Ordine TSRM-PSTRP di Foggia: “Basta informazioni distorte, la trasparenza è totale”
8 Agosto 2025 - ore  14:36

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Ciao Vittoria, siamo tutti senza parole. Ti vogliamo bene”
8 Agosto 2025 - ore  13:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia si prepara alla Festa Patronale 2025: nasce il Comitato Maria SS. di Siponto, i nomi. “Organizzazione autonoma”

MANFREDONIA Manfredonia si prepara alla Festa Patronale 2025: nasce il Comitato Maria SS. di Siponto, i nomi. “Organizzazione autonoma”

Un appuntamento storico e sentito, che unisce fede, cultura e tradizione e rappresenta uno degli eventi più importanti e attesi dell’intera provincia

L'Avvocato del foro di Foggia, Vincenzo Feltri.

L'Avvocato del foro di Foggia, Vincenzo Feltri.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 8 agosto 2025 – La città si prepara a vivere con grande entusiasmo e partecipazione la tradizionale Festa Patronale dedicata a Maria SS. di Siponto, che quest’anno si terrà dal 28 al 31 agosto.

La Giunta Comunale ha ufficialmente preso atto della nascita del “Comitato Festa Patronale Maria SS. di Siponto 2025”, un gruppo di cittadini impegnati a organizzare gli eventi civili della festa in totale autonomia, senza alcun onere per il Comune.

Un appuntamento storico e sentito, che unisce fede, cultura e tradizione e rappresenta uno degli eventi più importanti e attesi dell’intera provincia. Ma, di fronte alle difficoltà finanziarie dell’ente locale, la nuova Amministrazione ha deciso di puntare su un modello di sussidiarietà orizzontale, valorizzando la partecipazione diretta della comunità e il lavoro volontario.

Il Comitato, formalmente costituito e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, è composto da un gruppo di cinque cittadini guidati dal presidente Vincenzo Feltri e affiancati da Monica Mantovano, Andrea Cotrufo, Antonio Riccardo e Massimo Verderosa. Questo team sta lavorando per offrire un programma ricco e coinvolgente, in stretta collaborazione con la Curia Arcivescovile che si occupa degli eventi religiosi.

L’Amministrazione Comunale ha confermato che, per ragioni economiche, non sarà possibile destinare fondi pubblici alle attività del Comitato, che quindi si farà carico di tutta l’organizzazione in maniera autonoma, affidandosi allo spirito di volontariato e alla passione dei cittadini.

I dirigenti comunali, tuttavia, garantiranno il supporto logistico e tecnico necessario, assicurando che la macchina organizzativa funzioni al meglio senza gravare sul bilancio pubblico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.