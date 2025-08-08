Manfredonia, una targa commemorativa in Villa Comunale per Luciano Castriotta e Francesco Talamo

MANFREDONIA – La Giunta Comunale di Manfredonia ha deliberato l’apposizione di una targa commemorativa in memoria di Luciano Castriotta e Francesco Paolo Talamo, due concittadini tragicamente scomparsi lo scorso 30 agosto 2024 all’interno della Villa Comunale. La targa sarà posizionata in un luogo visibile della Villa Comunale, simbolo di socialità e aggregazione per la comunità sipontina, in modo da ricordare per sempre i due giovani vittime di quell’incidente. La cerimonia di inaugurazione è stata programmata entro la fine del mese corrente, evento al quale parteciperanno le autorità locali, familiari e cittadini.

Con questo gesto, l’Amministrazione Comunale intende non solo onorare la memoria di Castriotta e Talamo, ma anche ribadire l’importanza della sicurezza e del rispetto degli spazi pubblici. Un momento di riflessione e partecipazione collettiva per una comunità che non vuole dimenticare i propri figli e che, attraverso questa commemorazione, rinnova il proprio impegno nel tutelare la sicurezza di tutti.