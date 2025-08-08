Manfredonia, 7 agosto 2025 – Il Comune di Manfredonia ha formalizzato la liquidazione della quota spettante alla Regione Puglia per l’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime relative all’anno 2024. L’importo complessivo richiesto ammonta a 37.456,54 euro, di cui la Regione riceverà il 25%, pari a 9.122,25 euro.

La normativa regionale, contenuta nella Legge n. 17 del 2015, stabilisce che le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento di un’imposta aggiuntiva del 10% sul canone concessorio e sugli indennizzi risarcitori, suddivisa tra Comuni (75%) e Regione (25%). La Regione Puglia, con una specifica direttiva del 2020, ha poi definito le modalità di riscossione e rendicontazione per gli enti locali.

Per l’anno 2024, il Comune di Manfredonia ha redatto e trasmesso i report richiesti, evidenziando che non sono state rilasciate concessioni di durata inferiore ai 30 giorni. Dai controlli effettuati, risultano versate all’Amministrazione regionale 9.122,25 euro su un totale dovuto di circa 9.364 euro; per la somma mancante, pari a 241,92 euro, è stata avviata la procedura di riscossione coattiva.

Il versamento sarà effettuato tramite il conto corrente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, secondo le nuove disposizioni bancarie comunicate dalla Regione, valide dal 1° gennaio 2025.

Il dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha sottolineato che si tratta di una spesa obbligatoria e necessaria per rispettare la normativa regionale e tutelare il Comune da possibili sanzioni o danni patrimoniali.

Il Comune, inoltre, ha assicurato che l’operazione non avrà impatti negativi sul bilancio né sulla situazione finanziaria dell’Ente, in linea con il piano di riequilibrio approvato per il triennio 2025-2027.