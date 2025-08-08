,ANFREDONIA – Con la determinazione dirigenziale n. 1475 del 6 agosto 2025, il Comune di Manfredonia ha approvato l’elenco ufficiale delle candidature idonee alla carica di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025-2028. L’atto, firmato dalla dirigente del Settore IV “Economico-Finanziario” Maricarmen Distante, segna la fase conclusiva della procedura di selezione che porterà, nelle prossime settimane, all’elezione del nuovo presidente da parte del Consiglio comunale.

Iter e quadro normativo

La procedura prende avvio dall’approvazione, il 25 giugno 2025, di un avviso pubblico per manifestazione di interesse, rivolto ai professionisti inseriti nell’elenco nazionale dei revisori degli enti locali. L’iniziativa è conforme all’articolo 16, comma 25-bis, del decreto legge 138/2011 (modificato nel 2019), che impone ai Consigli comunali di eleggere il presidente del collegio tra i soggetti della fascia professionale più elevata, individuata dal Ministero dell’Interno.

Il bando, pubblicato sull’Albo pretorio on line e trasmesso agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Puglia, prevedeva la presentazione della domanda corredata da curriculum firmato e dall’elenco degli incarichi svolti presso enti locali.

Numeri della selezione

Alla scadenza del termine (5 luglio 2025) sono pervenute 29 candidature. L’istruttoria condotta dagli uffici ha giudicato idonei 27 candidati e non idonei 2, per mancanza dei requisiti previsti. L’elenco degli idonei sarà ora sottoposto al Consiglio comunale, che dovrà scegliere il nuovo presidente con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La situazione del Collegio

L’attuale Collegio dei Revisori, nominato nel luglio 2022, è in scadenza dal 15 luglio 2025, ma resterà in carica fino al 29 agosto grazie a una proroga deliberata lo scorso 9 luglio, in attesa della nuova nomina. La normativa vigente (art. 235 del d.lgs. 267/2000) consente infatti una proroga massima di 45 giorni dalla scadenza naturale.

Trasparenza e pubblicazione

La determinazione prevede la pubblicazione dell’atto per 15 giorni consecutivi sull’Albo pretorio on line del Comune e l’inserimento dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. Tutti gli atti della procedura sono conservati presso il Settore Economico-Finanziario.

Prossimi passi

Con l’approvazione dell’elenco, la palla passa ora al Consiglio comunale. Sarà l’aula a decidere chi, tra i 27 candidati idonei, guiderà il Collegio dei Revisori dei Conti per i prossimi tre anni, svolgendo un ruolo chiave nella vigilanza economico-finanziaria dell’ente.