Rodi Garganico: danneggiano auto di turisti, consigliere comunale si accolla le spese di riparazione

Spett.le Redazione,

Mi chiamo Graziano Veronica e frequento Rodi Garganico per le vacanze stive da moltissimi anni. Mi preme segnalare con queste poche righe questa storia che merita veramente di essere raccontata. Spero possiate pubblicarla.

Grazie

Una storia di solidarietà e senso civico si è sviluppata nella pittoresca cittadina garganica, dove una famiglia di turisti ha subito un atto vandalico durante la loro vacanza estiva. Mentre si godevano il sole e il mare, i membri della famiglia si sono trovati a fare i conti con la rottura di un vetro della propria autovettura, un episodio che ha rovinato la loro esperienza.

La disavventura non è passata inosservata e ha suscitato immediata reazione nella comunità locale. Un consigliere comunale, colpito dalla situazione, ha deciso di prendere in mano la situazione. Non solo ha espresso la sua vicinanza alla famiglia, condannando il gesto vile e ingiustificato, ma ha anche fatto un passo ulteriore: accollandosi le spese di riparazione del danno subito.

Questo gesto va oltre il semplice atto di generosità. “È una testimonianza di come la comunità si unisca nei momenti difficili”. “In un momento in cui ci si aspetta il peggio, un gesto così spontaneo e altruista è un raggio di sole che illumina la nostra esperienza qui a Rodi”.

L’atto vandalico ha suscitato un dibattito tra i residenti riguardo alla sicurezza nella zona, ma ha anche messo in evidenza come la solidarietà possa emergere anche nei momenti più bui. La famiglia, grata per il supporto ricevuto, ha deciso di continuare a visitare Rodi Garganico, affermando che “la bellezza di questo luogo e l’accoglienza della sua gente superano di gran lunga l’incidente”.

La comunità di Rodi Garganico si dimostra così unita, pronta a proteggere i propri cittadini e i turisti, rendendo la località un luogo sempre più accogliente per chi decide di trascorrere qui le proprie vacanze.

Graziano Veronica