Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il diavolo spettegola // Samira Lui, la nuova protagonista de “La Ruota della Fortuna”

PROTAGONISTA Samira Lui, la nuova protagonista de “La Ruota della Fortuna”

Gerry Scotti ha rilanciato "La Ruota della Fortuna", storico game show italiano, affiancato da una giovane showgirl

Samira Lui, la nuova protagonista de "La Ruota della Fortuna"

Samira Lui - Fonte Immagine: sorrisi.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Il diavolo spettegola //

Gerry Scotti ha rilanciato “La Ruota della Fortuna”, storico game show italiano, affiancato da una giovane showgirl che ha conquistato l’attenzione del pubblico: Samira Lui. Ventisettenne di origini miste, con madre italiana e padre senegalese, Samira si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a diverse esperienze televisive, tra cui il terzo posto a Miss Italia 2017 e la partecipazione al Grande Fratello 2023.

Cresciuta a Udine con la mamma e i nonni, Samira non ha mai avuto un rapporto con il padre, che ha scelto di non conoscerla. Nel corso degli anni, lui ha costituito una nuova famiglia e ha altri figli che ignorano l’esistenza di Samira. Nonostante ciò, lei ha ricevuto una volta un messaggio dal padre che, vedendola in televisione, le ha fatto i complimenti per la sua bellezza.

Oltre alla carriera televisiva, che l’ha vista anche insegnante a “L’Eredità” e concorrente a “Tale e Quale Show”, Samira è legata da sette anni a Luigi Punzo, che lavora nella ristorazione di lusso. I due si sono innamorati a Formentera e coltivano insieme il sogno di sposarsi e avere figli, sottolineando come stima e rispetto siano alla base del loro rapporto.

Parlando del suo ruolo a “La Ruota della Fortuna”, Samira esprime profonda gratitudine verso Gerry Scotti: «Lavorare con lui è una grande soddisfazione, abbiamo un rapporto di stima e una bella affinità». Ha raccontato di aver imparato da Gerry come entrare nelle case degli italiani, instaurando un legame vero con il pubblico, apprezzando la sua professionalità e umanità.

Guardando avanti, Samira sogna di condurre un programma tutto suo, possibilmente di intrattenimento o musicale, e di dedicarsi nuovamente allo studio della recitazione, con l’idea di esplorare anche il mondo del cinema. Per ora, però, si dichiara grata e soddisfatta di ciò che ha raggiunto: «Non mi manca nulla, mi ritengo molto fortunata e ringrazio ogni giorno per quello che ho».

Lo riporta gazzetta.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.