San Giovanni Rotondo in lutto: addio alla dottoressa Stefania Ronga, colonna dell’Oncologia di Casa Sollievo

Il 5 agosto 2025, all’età di 61 anni, si è spenta la dottoressa Stefania Ronga, stimata oncologa dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato un profondo vuoto non solo tra colleghi e amici, ma soprattutto tra i tantissimi pazienti che, in oltre trent’anni di servizio, hanno trovato in lei un punto di riferimento umano e professionale.

Nata con una forte vocazione per la medicina, Stefania Ronga aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1989, per poi specializzarsi in Oncologia nel 1992. Il suo legame con Casa Sollievo iniziò nel dicembre del 1993, quando venne assunta presso l’ospedale fondato da San Pio. Negli anni, il suo impegno e la sua competenza la portarono, dal 2012, a ricoprire un incarico professionale di grande responsabilità nell’ambito della patologia neoplastica cutanea all’interno dell’Unità di Oncologia.

Chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei ricorda non solo la sua preparazione scientifica, ma soprattutto la sua straordinaria capacità di empatia. Era una professionista che non si limitava a curare la malattia, ma si prendeva cura della persona, ascoltando, incoraggiando, infondendo fiducia. Il suo volto dolce e il sorriso sempre pronto sapevano attenuare la durezza delle diagnosi e dei trattamenti, mentre una sottile ironia le permetteva di alleggerire momenti carichi di sofferenza.

«Accanto a lei ho vissuto il mio ingresso in Casa Sollievo – racconta il dottor Franco Morelli, medico responsabile facente funzioni dell’Unità di Oncologia –. Per oltre trent’anni ha dato tutta se stessa a questo Reparto, che abbiamo visto nascere insieme. Stefania sentiva profondamente il senso di appartenenza a questa Casa. Con il suo sorriso e la sua dolce ironia riusciva ad alleviare il dolore di tanti pazienti, rendendolo più sopportabile e trasmettendo loro la forza di combattere».

La dottoressa Ronga era apprezzata anche per la sua disponibilità nei confronti dei colleghi, specialmente dei più giovani, ai quali non mancava mai di dispensare consigli, indicazioni e insegnamenti preziosi, frutto di decenni di esperienza clinica. La sua figura incarnava il modello di medico che unisce competenza tecnica e sensibilità umana, elementi fondamentali in un reparto dove ogni giorno si affrontano sfide difficili e delicate.

Il cordoglio per la sua perdita ha attraversato tutto l’ospedale e la comunità di San Giovanni Rotondo. La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza ha espresso vicinanza e affetto ai familiari, in particolare ai fratelli Francesca e Gianluca, stringendosi a loro nel dolore, insieme agli amici e ai colleghi che l’hanno conosciuta e stimata.

