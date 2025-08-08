Domani, 9 agosto 2025, San Marco in Lamis si fermerà per ricordare Luigi e Aurelio Luciani, due cittadini onesti e profondamente legati alla loro terra, uccisi brutalmente otto anni fa dalla mafia garganica nei pressi della vecchia stazione ferroviaria. Era il 9 agosto 2017 quando i due fratelli, estranei a logiche criminali, persero la vita in un agguato che colpì duramente l’intera comunità e scosse la coscienza del Paese.

Quell’eccidio rappresentò un punto di svolta. Per anni il fenomeno mafioso sul Gargano era stato sottovalutato, considerato marginale rispetto ad altre realtà criminali italiane. L’uccisione dei fratelli Luciani mostrò invece in modo drammatico il livello di pericolosità raggiunto dalle organizzazioni locali, mettendo in luce un sistema violento e radicato. La strage spinse le istituzioni a reagire, portando a importanti operazioni antimafia in Capitanata e aprendo un dibattito nazionale sulla presenza della criminalità organizzata nella zona.

Il comitato provinciale di Libera ricorda come, da quel tragico giorno, i riflettori si accesero su un territorio che da tempo necessitava di attenzione. «La morte di Luigi e Aurelio – sottolineano – ha costretto tutti a guardare in faccia la realtà e ad intervenire. Quella luce, accesa quasi per forza, non era voluta dai clan, che negli anni successivi hanno tentato anche di gettare ombre sulla memoria dei due fratelli. Per questo oggi è ancora più importante essere presenti e numerosi: per affermare la verità, difendere la loro dignità e ribadire che Luigi e Aurelio sono e resteranno vittime innocenti.»

Le commemorazioni inizieranno domani alle ore 8:00, proprio nel luogo dell’agguato, presso la vecchia stazione di San Marco in Lamis. La giornata si aprirà con una celebrazione eucaristica, seguita dagli interventi dei familiari, di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni presenti. Le conclusioni saranno affidate a don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo Abele, che anche quest’anno ha confermato la propria partecipazione.

L’iniziativa vedrà la presenza dei presìdi cittadini di Libera della provincia di Foggia, delle autorità civili e militari, oltre a numerose realtà associative e organizzazioni impegnate sul territorio. Sarà un momento non solo di ricordo, ma anche di testimonianza collettiva contro ogni forma di violenza mafiosa.

«Essere in tanti – prosegue la nota di Libera – significa far sentire la nostra vicinanza sincera alle famiglie di Luigi e Aurelio, ma anche mostrare la parte migliore della nostra terra di Capitanata. È un modo per dire, con forza, che nelle comunità che vogliamo costruire non c’è posto per le mafie né per chi calpesta la vita e la dignità delle persone.»

A otto anni di distanza, il ricordo dei fratelli Luciani resta vivo non solo nella memoria della loro città, ma anche nel cuore di chi, in tutta Italia, ha visto in loro il simbolo di un impegno civile che non può essere spento. La loro storia continua a chiedere giustizia e verità, ma anche responsabilità: quella di non voltarsi dall’altra parte e di custodire, insieme, la luce accesa quel 9 agosto 2017.

