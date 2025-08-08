Slow Park: un polo del gusto, dell’inclusione e del territorio nel cuore di Foggia

Promuovere il cibo come cultura, favorire l’inclusione sociale e valorizzare l’identità locale: sono questi gli obiettivi alla base del progetto Slow Park, affidato al consorzio di cooperative sociali Oltre la rete di imprese, a seguito della Determinazione dirigenziale firmata da Paolo Affatato, dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Foggia.

La struttura, situata in via Manfredi, diventerà un punto di riferimento per l’enogastronomia, il turismo, la cultura e l’educazione civica, puntando a rigenerare un’area urbana complessa come il quartiere Ferrovia. Al centro dell’iniziativa ci saranno anche percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili, per offrire nuove opportunità e rafforzare le autonomie individuali.

«Vogliamo contribuire alla rinascita sociale, culturale e urbana della nostra comunità, valorizzando le eccellenze del nostro territorio e promuovendo uno stile di vita sostenibile e inclusivo», spiega Annarita Zichella, presidente del consorzio. Lo Slow Park sarà infatti uno spazio sicuro, aperto e innovativo, dove promuovere una corretta alimentazione, il consumo consapevole e relazioni autentiche tra cittadini e produttori.

Il consorzio è ora al lavoro per aprire lo Slow Park entro pochi mesi, con l’obiettivo di renderlo un polo multifunzionale dedicato ad attività commerciali, ecologiche e culturali. In questa fase, gli operatori economici interessati, in particolare del settore della ristorazione o della produzione di alimenti locali, sono invitati a contattare il consorzio scrivendo all’indirizzo slowpark@reteoltre.it per ricevere informazioni o prendere in locazione uno o più spazi.

L’invito è rivolto anche a start-up giovanili del territorio impegnate nel settore agroalimentare, desiderose di mettersi in gioco in un contesto innovativo e orientato allo sviluppo sostenibile.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di realtà del Terzo settore e associazioni di volontariato, con l’attivazione della “Palestra delle Autonomie”, che consentirà a persone in situazione di svantaggio di acquisire competenze professionali, scoprire nuove attitudini e inserirsi nel mondo del lavoro. Un’azione concreta di inclusione e rigenerazione, per restituire spazi, dignità e futuro alla comunità.