Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Slow Park: un polo del gusto, dell’inclusione e del territorio nel cuore di Foggia

POLO Slow Park: un polo del gusto, dell’inclusione e del territorio nel cuore di Foggia

Promuovere il cibo come cultura, favorire l'inclusione sociale e valorizzare l’identità locale: sono questi gli obiettivi

Slow Park: un polo del gusto, dell’inclusione e del territorio nel cuore di Foggia

Slow Park a Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Promuovere il cibo come cultura, favorire l’inclusione sociale e valorizzare l’identità locale: sono questi gli obiettivi alla base del progetto Slow Park, affidato al consorzio di cooperative sociali Oltre la rete di imprese, a seguito della Determinazione dirigenziale firmata da Paolo Affatato, dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Foggia.

La struttura, situata in via Manfredi, diventerà un punto di riferimento per l’enogastronomia, il turismo, la cultura e l’educazione civica, puntando a rigenerare un’area urbana complessa come il quartiere Ferrovia. Al centro dell’iniziativa ci saranno anche percorsi di inserimento lavorativo per persone fragili, per offrire nuove opportunità e rafforzare le autonomie individuali.

Slow Park a Foggia

«Vogliamo contribuire alla rinascita sociale, culturale e urbana della nostra comunità, valorizzando le eccellenze del nostro territorio e promuovendo uno stile di vita sostenibile e inclusivo», spiega Annarita Zichella, presidente del consorzio. Lo Slow Park sarà infatti uno spazio sicuro, aperto e innovativo, dove promuovere una corretta alimentazione, il consumo consapevole e relazioni autentiche tra cittadini e produttori.

Il consorzio è ora al lavoro per aprire lo Slow Park entro pochi mesi, con l’obiettivo di renderlo un polo multifunzionale dedicato ad attività commerciali, ecologiche e culturali. In questa fase, gli operatori economici interessati, in particolare del settore della ristorazione o della produzione di alimenti locali, sono invitati a contattare il consorzio scrivendo all’indirizzo slowpark@reteoltre.it per ricevere informazioni o prendere in locazione uno o più spazi.

L’invito è rivolto anche a start-up giovanili del territorio impegnate nel settore agroalimentare, desiderose di mettersi in gioco in un contesto innovativo e orientato allo sviluppo sostenibile.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di realtà del Terzo settore e associazioni di volontariato, con l’attivazione della “Palestra delle Autonomie”, che consentirà a persone in situazione di svantaggio di acquisire competenze professionali, scoprire nuove attitudini e inserirsi nel mondo del lavoro. Un’azione concreta di inclusione e rigenerazione, per restituire spazi, dignità e futuro alla comunità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.