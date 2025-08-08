Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Wild Fest 2025: musica, luci e radici nel cuore di Orsara

MUSICA Wild Fest 2025: musica, luci e radici nel cuore di Orsara

Il 10 agosto Parco San Mauro si trasforma nella nuova Concert Arena del Wild Fest, il primo e unico festival della musica elettronica in provincia di Foggia

Wild Fest 2025: musica, luci e radici nel cuore di Orsara

Wild Fest 2025 a Orsara

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Il 10 agosto Parco San Mauro si trasforma nella nuova Concert Arena del Wild Fest, il primo e unico festival della musica elettronica in provincia di Foggia, giunto quest’anno alla settima edizione. Dalle ore 17 fino a tarda notte, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza sensoriale tra dj set, videomapping, impianti audio-luci professionali e area food dedicata ai sapori locali. L’ingresso è gratuito.

Il tema dell’edizione 2025 è “Back to the origins”, un ritorno simbolico alle radici: sul palco si alterneranno sei DJ tutti provenienti dalla provincia di Foggia, in un omaggio alla prima edizione del festival, quando ad animare la scena erano solo artisti locali.

Il Wild Fest è nato nel 2016 grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani appassionati riuniti nell’Associazione Culturale e Turistica Orsa Maggiore. Negli anni si è affermato come uno degli eventi più innovativi del panorama musicale pugliese, ospitando artisti di fama internazionale come John Acquaviva, Daniel Miller, Shaun Reeves, Hiroko Yamamura, Cristina Lazic e Nima Gorji. Le precedenti edizioni hanno trasformato luoghi storici come Torre Guevara in teatri di luce e suono, portando nuova vita nel cuore dei Monti Dauni.

Il festival si fonda su due obiettivi principali: valorizzare i giovani talenti locali coinvolgendo attivamente la comunità orsarese, e continuare a cercare e promuovere artisti emergenti di rilievo nazionale e internazionale. Quest’anno, però, il Wild Fest compie una scelta significativa: ritornare alle origini, al territorio e alla sua musica.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’elettronica, tra innovazione, identità e bellezza naturale, sotto le stelle di Orsara di Puglia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.