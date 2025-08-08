Wild Fest 2025: musica, luci e radici nel cuore di Orsara

Il 10 agosto Parco San Mauro si trasforma nella nuova Concert Arena del Wild Fest, il primo e unico festival della musica elettronica in provincia di Foggia, giunto quest’anno alla settima edizione. Dalle ore 17 fino a tarda notte, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza sensoriale tra dj set, videomapping, impianti audio-luci professionali e area food dedicata ai sapori locali. L’ingresso è gratuito.

Il tema dell’edizione 2025 è “Back to the origins”, un ritorno simbolico alle radici: sul palco si alterneranno sei DJ tutti provenienti dalla provincia di Foggia, in un omaggio alla prima edizione del festival, quando ad animare la scena erano solo artisti locali.

Il Wild Fest è nato nel 2016 grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani appassionati riuniti nell’Associazione Culturale e Turistica Orsa Maggiore. Negli anni si è affermato come uno degli eventi più innovativi del panorama musicale pugliese, ospitando artisti di fama internazionale come John Acquaviva, Daniel Miller, Shaun Reeves, Hiroko Yamamura, Cristina Lazic e Nima Gorji. Le precedenti edizioni hanno trasformato luoghi storici come Torre Guevara in teatri di luce e suono, portando nuova vita nel cuore dei Monti Dauni.

Il festival si fonda su due obiettivi principali: valorizzare i giovani talenti locali coinvolgendo attivamente la comunità orsarese, e continuare a cercare e promuovere artisti emergenti di rilievo nazionale e internazionale. Quest’anno, però, il Wild Fest compie una scelta significativa: ritornare alle origini, al territorio e alla sua musica.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’elettronica, tra innovazione, identità e bellezza naturale, sotto le stelle di Orsara di Puglia.