Edizione n° 5786

BALLON D'ESSAI

ASL FOGGIA // ASL Foggia: “West Nile Virusnon si trasmette da persona e persona e non può contagiare gli alimenti: evitare inutili allarmismi”
7 Agosto 2025 - ore  13:05

CALEMBOUR

Hayat // Foggia, femminicidio in centro storico: donna uccisa a coltellate. “Era protetta con il Codice Rosso” (foto)
7 Agosto 2025 - ore  12:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Zapponeta Blu Festival: attesa per Enzo Avitabile

ATTESA Zapponeta Blu Festival: attesa per Enzo Avitabile

È partita col botto l’edizione 2025 del Blu Festival di Zapponeta, che sabato 2 agosto ha visto una piazza gremita per il concerto di Gigi Finizio

Zapponeta Blu Festival: attesa per Enzo Avitabile

Enzo Avitabile - Fonte Immagine: mymovies.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Agosto 2025
Eventi // Manfredonia //

È partita col botto l’edizione 2025 del Blu Festival di Zapponeta, che sabato 2 agosto ha visto una piazza gremita per il concerto di Gigi Finizio, aprendo ufficialmente la rassegna estiva organizzata dal Comune. Un’atmosfera suggestiva e la grande partecipazione di pubblico hanno confermato il forte legame tra la città e la musica d’autore.

Ora cresce l’attesa per il secondo appuntamento in programma, sabato 9 agosto, quando Enzo Avitabile salirà sul palco di Piazza Aldo Moro. Artista tra i più originali del panorama italiano, Avitabile proporrà una potente miscela di world music, ritmi mediterranei e testi intensi, in un concerto che si preannuncia travolgente.

L’ingresso sarà gratuito e l’evento promette di essere un’esperienza emozionante, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro tra radici culturali e sperimentazione musicale.

«Dopo la splendida serata inaugurale, ci prepariamo a vivere un altro momento di grande musica – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Riontino –. Enzo Avitabile è un artista che parla al cuore e all’anima, e siamo orgogliosi di poterlo accogliere a Zapponeta».

L’appuntamento è per sabato 9 agosto alle ore 21.30, in Piazza Aldo Moro.
Zapponeta si prepara a un’altra serata indimenticabile, all’insegna della musica e delle emozioni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Saprai essere forte quando saprai essere te stesso, sempre.” Adriano Piattoni

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.