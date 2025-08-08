Zapponeta Blu Festival: attesa per Enzo Avitabile

È partita col botto l’edizione 2025 del Blu Festival di Zapponeta, che sabato 2 agosto ha visto una piazza gremita per il concerto di Gigi Finizio, aprendo ufficialmente la rassegna estiva organizzata dal Comune. Un’atmosfera suggestiva e la grande partecipazione di pubblico hanno confermato il forte legame tra la città e la musica d’autore.

Ora cresce l’attesa per il secondo appuntamento in programma, sabato 9 agosto, quando Enzo Avitabile salirà sul palco di Piazza Aldo Moro. Artista tra i più originali del panorama italiano, Avitabile proporrà una potente miscela di world music, ritmi mediterranei e testi intensi, in un concerto che si preannuncia travolgente.

L’ingresso sarà gratuito e l’evento promette di essere un’esperienza emozionante, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro tra radici culturali e sperimentazione musicale.

«Dopo la splendida serata inaugurale, ci prepariamo a vivere un altro momento di grande musica – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Riontino –. Enzo Avitabile è un artista che parla al cuore e all’anima, e siamo orgogliosi di poterlo accogliere a Zapponeta».

L’appuntamento è per sabato 9 agosto alle ore 21.30, in Piazza Aldo Moro.

Zapponeta si prepara a un’altra serata indimenticabile, all’insegna della musica e delle emozioni.