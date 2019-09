Il Campus di racconti e sinfonie tra Ravel e Beethoven

Di:

Nelle ultime serate estive accompagnate da temporali e temperature fresche autunnali a riscaldare anima e corpo dei foggiani è il Conservatorio Umberto Giordano con un concerto dal titolo emblematico “Racconti e Sinfonie”, a conclusione del Campus estivo della sede staccata di Rodi Garganico già alla sua seconda edizione.

Il Campus nasce con l’intento di studio, approfondimento, formazione, “accademismo positivo” sfociante poi nel concerto dello scorso 7 settembre nell’Auditorium dell’istituzione foggiana.

Come afferma il direttore Francesco Montaruli: “Il Campus di Rodi Garganico è un orgoglio per la nostra istituzione e stiamo già lavorando per la terza edizione che avrà luogo a partire dal 30 agosto 2020”.

Il concerto rientra nella rassegna musicale congiunta tra Foggia e Rodi Garganico e vede protagonista l’orchestra giovanile delle due sedi, guidata superbamente dall’energia di Paolo Carbone e dalla compostezza di Rocco Cianciotta.

“Racconti e Sinfonie” con Ravel e Beethoven, i “Racconti” di Ravel e la Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21 di Beethoven. Eseguiti magistralmente i cinque pezzi infantili di Maurice Ravel ispirati ai racconti del favolista francese Charles Perrault: Ma mére l’oye concepita inizialmente per pianoforte diverrà successivamente suite dei cinque pezzi infantili: Pavant de la belle au bois dormant, il lento che rappresenta i sogni, l’onirico placido della bella addormentata nel bosco; Petit poucet musicalmente rappresenta le avventure del piccolo Pollicino; meno infantile è il movimento di marcia, energico, scoppiettante intriso di esotismi e orientaleggiante molto ben eseguito dall’orchestra sotto l’attenta guida di Paolo Carbone è Laidronette impératrice des pagodes; sul movimento di valzer, amoroso e romantico è la storia della bella e la bestia: Les entretiens de la belle et de la bete, in omaggio al compositore Erik Satie; la candida melodia cede il passo man mano all’esplosione del finale con Le jardin féerique.

Il “classico” Beethoven che guarda già al “romantico” è protagonista della seconda parte con la Sinfonia n 1 in Do maggiore op 21, che apre il XIX secolo e, quindi, preannuncia un nuovo modo di fare musica.

La Sinfonia in quattro movimenti guarda al passato, a Mozart, ma soprattutto a Haydn, sebbene peculiarità beethoveniane sono già perfettamente riconoscibili.

Come è riconoscibile la bravura dei giovani musicisti dell’orchestra guidati dall’esperienza di Rocco Cianciotta in un Beethoven anch’egli giovane ai tempi di questa composizione, poco più che trentenne, ma già affermato.

Grande partecipazione da parte del pubblico con applausi a scena aperta. Il prossimo appuntamento, come ricorda Montaruli, è per il 22 novembre, giorno di Santa Cecilia protettrice dei musicisti, per il consueto concerto di inaugurazione del nuovo anno accademico.

Alessio Walter De Palma