Foggia. Cambio del Comandante dell’11° Reggimento Genio Guastatori

Foggia 06 Settembre 2019. Si è svolta nella giornata odierna, presso la Caserma “Sernia” di Foggia, alla presenza, del Comandante della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, Generale di Brigata Francesco Bruno e delle Autorità Civili e Militari del capoluogo dauno, la cerimonia di avvicendamento al Comando dell’11° Reggimento Genio Guastatori tra il Colonnello Alessandro Del Biondo, cedente e il parigrado Simone Gatto, subentrante.

Il Colonnello Del Biondo lascia il comando della prestigiosa Unità dell’Esercito dopo due anni di intensa attività addestrativa ed operativa. Il Reggimento, sotto la sua guida, è stato impegnato fornendo il proprio personale sia all’estero, sia sul territorio nazionale nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure in concorso alle Forze di Polizia.

Nel corso del suo mandato, gli assetti specialistici del Reggimento hanno eseguito con successo numerose operazioni di rimozione dei residuati e degli esplosivi bellici neutralizzando in un territorio, che si estende sulla fascia adriatica dalla Provincia di Chieti al Salento, oltre 200 ordigni di cui 7 bombe d’aereo. Nel discorso di commiato il Colonnello Del Biondo ha inoltre evidenziato la stretta collaborazione con la “Squadra Stato” nella Provincia di Foggia per l’intensa attività di demolizione di opere abusive posta in essere nell’area di Borgo Mezzanone.

Il Colonnello Del Biondo andrà a ricoprire un incarico presso il Comando Logistico dell’Esercito a Roma. Il Colonnello Simone Gatto proviene dal Comando Brigata “Pinerolo” di Bari, dove ricopriva l’incarico di Capo Ufficio Operazioni, Piani e Addestramento.

