Tempesta di fulmini su Vieste, colpita la canna fumaria di un’abitazione

“Un breve, ma fragoroso, temporale si è abbattuto su Vieste intorno alle tredici di oggi, caratterizzato da un violento acquazzone accompagnato da tuoni e fulmini. Uno di questi è “caduto” nella zona di via Giuseppe Saragat, alle pendici della località “Chesiola”.

La notizia è riportata da GarganoTv.com e racconta il maltempo sulle pendici garganiche giunto in serata a Foggia. Il fulmine ha colpito la canna fumaria della casa, come si vede dalla foto, mandando in frantumi tutta la parte superiore. Pezzi di cemento sono stati scaraventati a diversi metri di distanza, e fin nel cortile della casa.