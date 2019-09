Furto nella sede della Compagnia Impertinente: “Via da Foggia”

Di:

“Un altro furto, il quarto in pochi mesi. Rubato un pc nuovo, forzato la porta danneggiandola e messo a soqquadro la zona ufficio”. Sulla pagina facebook la Piccola Compagnia impertinente scrive il suo commento dopo la sconfortante sorpresa dell’ennesimo furto. “Questo é il risultato dell’azione di tre ragazzi, saranno sicuramente orgogliosi del bottino, portato via a cavallo di un motorino” aggiungono come se fossero a conoscenza degli autori del gesto.

“Questi tre prodi briganti ci hanno regalato un dubbio, mai concepito prima d’ora.

Forse é il caso di andare via da una cittá così allo sbando, in cui il rispetto delle cose e delle persone non hanno piú residenza. Fare la guerra é giusto quando puoi pensare di vincerla. Alcuni sacrifici meritano di più”.

Pochi giorni fa, con il solito entusiasmo, avevano comunicato le inizio delle attività: “Ci siamo! Da settembre iniziano le audizioni per il nuovo anno della scuola di teatro. Da ottobre a giugno”. Settembre è cominciato male.