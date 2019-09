Pioggia torrenziale a Foggia: disagi in tutta la città

La pioggia abbondante ha causato, come spesso accade, l’allagamento del sottopasso di via Scillitani: qui i vigili del fuoco sono intervenuti per due auto in panne, mettendo in salvo quattro persone, tre (tra cui una donna incinta) rimaste bloccate in un’auto, e un ragazzo nell’altra. Un altro intervento di soccorso è stato portato a termine dagli uomini del 115 lungo viale Europa, dove 7 auto con diverse persone all’interno erano rimaste bloccate in un metro di acqua circa. La zona della ‘Macchia Gialla’ ha registrato ancora danni: numerosi garage allagati in viale Europa e in via Lussemburgo, mentre in via Monsignor Farina si è registrata la caduta di alcuni rami di alberi in strada.

Fonte: FoggiaToday