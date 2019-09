Trovato il corpo di Elisa Pomarelli. Arrestati Sebastiani e padre ex compagna

Di:

(ansa) Il giallo di Piacenza che da due settimane ha tenuto tutti con il fiato sospeso si è concluso nel peggiore dei modi: Elisa Pomarelli è morta, uccisa da Massimo Sebastiani, l’operaio di 45 anni al quale si stava dando la caccia e che è stato arrestato nella mattinata, nascosto nel solaio di una casa sule colline piacentine. Proprio la sua individuazione ha permesso agli inquirenti piacentini, nel giro di poche ore, di trovare il corpo senza vita dell’impiegata 28enne.

(ANSA) – ROMA, 8 SET – Nel corso della nottata, in seguito agli approfondimenti investigativi, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato di favoreggiamento personale, Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, la cui posizione era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato il Sebastiani ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi. A renderlo noto è il Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza.