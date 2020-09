Abusivismo edile ad Apricena, protocollo in Procura a Foggia

APRICENA – FOGGIA. Nella mattinata odierna il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha sottoscritto con la Procura, presso il Tribunale di Foggia, protocollo di legalità contro l’abusivismo l’edilizio, così come deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 03.09.2020.

“Siamo orgogliosi di aver sottoscritto questo protocollo” – dichiara il Sindaco – “i nostri uffici da questo momento, collaboreranno giornalmente con quelli della Procura, per contrastare questo fenomeno. Sulla legalità e il rispetto delle regole non indietreggiamo di un millimetro. Ringraziamo il Procuratore Capo, Dott. Ludovico Vaccaro per la disponibilità e la dott. ssa Anna Landi, Sostituto Procuratore e Coordinatrice dell’Ufficio Demolizioni. Con questo atto, iniziamo un altro nuovo e grande percorso di legalità per la nostra Città – conclude il Sindaco.